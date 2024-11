El día que lloró el rock: así fueron los atentados de París durante un concierto de Eagles Of Death Metal en el Bataclán

La noche del 13 de noviembre de 2015, la ciudad de París se convirtió en un escenario de horror. Una serie de ataques coordinados sacudieron la capital francesa, dejando una profunda cicatriz en la memoria colectiva en los que se ha descrito como uno de los episodios más trágicos en el rocanrol mundial.

Fue la sala de conciertos llamada Bataclan donde un grupo de terroristas abrió fuego indiscriminadamente contra los asistentes a una tocada de Eagles Of Death Metal. Este atentado, donde hubo una toma de rehenes también, se prolongó por varias horas en un símbolo de la violencia extremista que jamás se olvidará.

Durante la noche de los atentados murieron 130 personas y 415 resultaron heridas, incluidos los atacantes, todos ellos suicidas del islam, quienes atacaron 5 bares, una sala de conciertos, además del estadio del París Saint Germain donde jugaba en ese momento la Selección de Francia. El Estado Islámico informó que fueron sus hombres los responsables de dicho acto en represalia por la intervención francesa en la guerra contra su Estado, en respuesta al atentado de Charlie Hebdo.

Murieron 80 personas en la sala de conciertos Bataclan. Crédito:

Ian Langsdon / POOL / AFP

¿Qué sucedió en el Bataclan la noche de los atentados?

Luego de las explosiones y disparos en el Estadio de París y sus alrededores, un grupo de terroristas entró al Bataclan por la fuerza y con armas largas asesinaron a 80 personas. Eran cuatro hombres encapuchados, quienes dispararon contra la multitud por más de 10 minutos; a los que sobrevivieron prefirieron hacerlos rehenes para comenzar a negociar con la policía, pero al final se suicidaron.

Las salidas de emergencia, ventanas y puertas que daban al callejón Saint Pierre Amelot, sirvieron como punto de escape para que muchas personas lograran irse del inmueble, algunas incluso iban heridas por las balas. Después, todas las salidas fueron selladas. Las 00:58, la Policía Nacional entró al teatro y lograron liberar a los rehenes. La banda y su personal no sufrieron heridas ni tampoco perdieron la vida.

Esta historia fue retratada en el documental "13 de noviembre: Atentados en París" que hizo la casa productora Netflix. Esta es una cronología de los ataques terroristas y cada uno de los capítulos trae consigo testimonios de las víctimas que estuvieron presentes en los inmuebles donde ocurrieron los ataques. El segundo de ellos es, precisamente, el Bataclan.

La sala de conciertos continúa abierta en este 2024. Crédito: ASSOCIATED PRESS

Son los sobrevivientes de la noche quienes narran los horrores que presenciaron en la Sala de Conciertos, quienes fueron tomados como rehenes por los miembros del grupo terrorista. También recurren a la policía, a los bomberos y a todos los que estuvieron involucrados, por fuera, en el ataque. Aparecen, por ejemplo, el presidente Francois Hollande, así como el ministro Bernanrd Cazeneuve y la alcaldesa Anne Hidalgo.

¿Quiénes son y qué pasó con la banda Eagles Of Death Metal?

Eagles of Death Metal es un duo de hard rock que se ha destacado por forjar un sonido único que fusiona elementos del rock and roll, blues, garage rock, punk y metal. Esta combinación les ha permitido crear un estilo propio y reconocible que los ha posicionado como una banda influyente en la escena del rock alternativo.

A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado varios álbumes de estudio, entre los que destacan "Peace, Love, Death Metal", "Heart On" y "Zipper Down". Cada uno de estos trabajos ha consolidado su sonido y les ha permitido expandir su base de fans. Sin embargo, fue el álbum "Zipper Down", lanzado en 2015, el que adquirió una relevancia trágica debido a los atentados terroristas ocurridos durante su presentación en el Bataclan. A pesar de este desafortunado suceso, la banda demostró una gran resiliencia y continuó haciendo música, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y unidad.

La discografía de Eagles of Death Metal es una muestra de su evolución musical y de su capacidad para adaptarse a diferentes estilos sin perder su esencia. Sus álbumes son una invitación a sumergirse en un universo sonoro lleno de energía, rebeldía y pasión. Además de sus álbumes de estudio, la banda ha lanzado EPs, sencillos y colaboraciones con otros artistas, enriqueciendo aún más su legado musical.

En este 2024, la banda sigue dando conciertos y giras en teatros, en foros, en festivales y donde quiera que los lleven. Dos años después del atentado, en el año 2017, aparecieron de nueva cuenta en la ciudad para dar un concierto que organizó la asociación de víctimas "Life for Paris" en el ayuntamiento local.

