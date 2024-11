La triste noche que encontraron muerto a Eddie Guerrero tras sufrir un ataque al corazón

Eddie Guerrero fue uno de los luchadores más influyentes y queridos en la historia de la lucha libre profesional, pues el nacido el 9 de octubre de 1967 en El Paso, Texas formó parte de la famosa familia Guerrero, una dinastía que ha dejado una huella imborrable en el mundo de la lucha libre.

Su padre, Gory Guerrero, fue un pionero de la lucha libre en México, y sus hermanos Chavo Guerrero Sr., Mando Guerrero y Héctor Guerrero también fueron luchadores destacados, así desde temprana edad, Eddie se sumergió en el universo de la lucha libre, pero su camino hacia la fama no fue fácil.

Pues comenzó su carrera en la lucha libre en los años 80, inicialmente luchando en México, donde se forjó su estilo y reputación en el circuito independiente, ahí su habilidad técnica y su carisma rápidamente lo hicieron destacar, por lo que durante sus primeros años, Eddie adoptó un estilo de lucha caracterizado por una mezcla de agilidad, técnica y la capacidad de conectar con el público.

Ya en 1992 Eddie firmó con la empresa World Championship Wrestling (WCW), donde comenzó a ganar notoriedad, ahí decidió formar parte de una generación que llevó la lucha libre a nuevas alturas, pero a pesar de sus habilidades, Guerrero nunca logró alcanzar la cima en esa compañía.

¿Qué pasó con Eddie Guerrero?

Fue en la WWE, anteriormente conocida como WWF, donde Eddie Guerrero alcanzó la fama mundial que lo consolidan como uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos haciendo su debut en la WWE en 2000, y rápidamente se convirtió en uno de los luchadores más carismáticos y talentosos del roster.

Su personaje de "Latino Heat" era el de un hombre arrogante y con una personalidad de matón que combinaba con su habilidad técnica y su sentido del humor, fue un éxito instantáneo, pues poseía una habilidad única para conectar con el público tanto en su rol de villano como de héroe, algo que pocos luchadores lograban hacer tan efectivamente.

En 2004, Eddie Guerrero alcanzó el punto más alto de su carrera al ganar el Campeonato Mundial de la WWE en una de las victorias más memorables de la historia de la compañía, derrotando a Brock Lesnar en el evento No Way Out pues la victoria no solo fue un logro personal pues con su lema "Viva La Raza" y su popular frase "I Lie, I Cheat, I Steal" lo convirtieron en una figura popular y querida en todo el mundo.

Hubo problemas que lo afectaron tanto en su carrera como en su vida personal, llevándolo a perder su lugar en la WWE en varias ocasiones; Sin embargo, Guerrero logró superar estos demonios internos, rehabilitándose y reconociendo sus problemas en público. Su regreso a la WWE en 2002 fue un testimonio de su resiliencia, y comenzó a ser considerado un ejemplo de superación para muchos.

Lamentablemente, el 13 de noviembre de 2005, Eddie Guerrero fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Minneapolis, Minnesota, a los 38 años. La causa oficial de su muerte fue un paro cardíaco, que se atribuyó a las complicaciones derivadas de su historial médico y el abuso de sustancias que había sufrido en su juventud. Su fallecimiento dejó un vacío enorme en el mundo de la lucha libre, pero también consolidó su legado como un luchador que inspiró a generaciones de fanáticos y colegas.

Por lo que en 2006 la WWE lo incluyó póstumamente en su Salón de la Fama, un reconocimiento que honró su legado y su impacto en la industria. Su muerte prematura solo incrementó el respeto y la admiración por su carrera, y su memoria sigue viva en el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo.

