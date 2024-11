Woosung, el cantante coreano que conquistó a las mexicanas con su indie rock

El 2024 cerrará con todo gracias al fenómeno K-Pop, el pasado fin de semana se celebró el concierto de Kim Woosung, integrante de la banda The Rose. El idol se presentó con éxito en el Auditorio Blackberry con su tour "B4 We Die", aunque no es su primera vez en México, pues el grupo ya nos ha visitado en otras ocasiones.

Woosung también es conocido por su carrera en solitario, a diferencia del género rock con The Rose, su propuesta musical es más experimental, contemporánea y original. Incluso ha logrado destacar y cuenta con una colaboración con Suga de BTS con la canción "snooze".

Desde muy temprano, las fans de Woosung se dieron cita en el recinto, pues muchas tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia única al tener una sesión de preguntas y respuestas con el cantante, quien también contó con un telonero conocido como Parclassic, quien también se unió al cantante en el escenario.

Kim Woosung: Así fue el exitoso concierto del idol de The Rose

En punto de las 9 de la noche del pasado domingo, Woosung salió al escenario del Auditorio Blackberry y a lo largo de una hora, deleitó a sus fans con sus más recientes éxitos y canciones clásicas de su repertorio. Las fans de The Rose que estuvieron en VIP también recibieron paquetes especiales con recuerdos del evento.

Woosung en México Foto: Karen Mondragón

Woosung se presentó con un escenario sencillo, pero con bastante presencia escénica gracias a su talento vocal y su música. También salió al escenario con un outfit simple, pero bastante apegado a su estilo. El recinto tuvo un lleno total a lo largo de la noche y las fans esperan con ansías su regreso, ya sea en solitario o con The Rose.

Woosung es uno de los pocos artistas que ha destacado fuera de la escena del K-Pop, durante su concierto, las fans del grupo se dieron cita con sus lightsticks del grupo en apoyo al ídolo. Lo que resta del mes, las fans mexicanas podrán disfrutar de más eventos de artistas coreanos y para el 2025 ya está confirmada la visita de varios grupos y solistas.