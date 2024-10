Esta película coreana de Netflix está basada en hechos reales y muestra el secreto más oscuro de Corea del Sur

En la plataforma de streaming Netflix podemos encontrar una gran cantidad de contenido originario de Corea del Sur, pues hay programas, series y películas de todos los géneros. Sin embargo, pocas son las producciones que están basadas en hechos reales, ya que normalmente suelen ser historias totalmente ficticias.

A pesar de esto, hay una película coreana que se ha popularizado por su profunda trama, ya que está inspirada en una historia que pasó en la vida real. Su nombre es "Dogani" en coreano, pero también es conocida como "Silenced" internacionalmente y está basada en la novela de la escritora Gong Ji Young, la cual inspiró en la serie de crímenes ocurridos en Gwangju, Corea del Sur, durante los años 2000 y 2005.

De hecho, este drama coreano lleno de misterio psicológico causó una gran indignación en el país asiático tras su estreno, pues muestra un secreto que se mantuvo oculto por mucho tiempo, pero finalmente salió a la luz en el 2011.

¿De qué trata la película coreana "Dogani" o "Silenced"?

Basada en los hechos que sucedieron en una escuela para niños con discapacidad en Corea del Sur, donde los estudiantes fueron víctimas de repetidas agresiones sexuales por parte de profesores y directivos durante un periodo de al menos cinco años. "Dogani" es una película coreana que describe las atrocidades que ocurrieron hasta que un profesor de arte y una defensora de los derechos humanos luchan por hacer justicia.

La película se estrenó en 2011.(Créditos: CJ Entertainment)

Aunque en un principio el profesor Kang In Ho, quien es interpretado por Gong Yoo, no obtiene la confianza de los estudiantes, estos poco a poco reconocen sus buenas intenciones y le cuentan todas las agresiones que han sufrido antes de su llegada. Con ayuda de la activista Seo Yoo Jin, quien es interpretada por Jung Yoo Mi, intentan que los agresores paguen por sus acciones, pero esto no será fácil, ya que los policías y las autoridades buscan encubrir el caso.

¿Dónde ver la película coreana "Dogani" o "Silenced"?

Esta cita coreana se encuentra disponible para ver en Netflix, pero también se puede ver en la plataforma de Viki o en Amazon Prime Video, donde está subtitulada al español. Su duración es de alrededor de 125 minutos, por lo que realmente dura muy poco.

Dirigida por Hwang Dong Hyuk y producida por Uhm Yong Hun, Bae Jeong Min y Na Byung Joon, esta cinta es una de las más perturbadoras de Corea del Sur, pues hasta la fecha causa mucha indignación la historia. De hecho, aún se busca justicia por las víctimas.