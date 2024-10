Alejandra Guzmán se defiende de la polémica por su caída y asegura que le pusieron el pie

Alejandra Guzmán dio de qué hablar y generó preocupación entre sus fanáticos tras la aparatosa caída que sufrió a su llegada en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto desató rumores sobre supuestos problemas con el alcohol, pues internautas señalaron que cantante podría haber arribado en estado de ebriedad. Ante el escándalo que el incidente generó, fue ella quien le puso fin con un un video en el que se defiende y asegura que alguien lo ocasionó al ponerle el pie.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando la “Reina de corazones” llegó al aeropuerto capitalino acompañada de su mamá, la actriz Silvia Pinal, luego de sus vacaciones en Huatulco. En un intento por huir de la prensa, la cantante se tropezó momentos antes de que pudiera subir a la camioneta que ya la esperaba y tuvo que ser auxiliada por un grupo de escoltas debido a que tuvo dificultades para ponerse de pie.

Ante la polémica que la caída generó, Alejandra Guzmán respondió con un video en su cuenta de Instagram en el que culpa a los presentes por el incidente y asegura que en medio de la trifulca por su llegada alguien le puso el pie ocasionando que perdiera el equilibrio y terminara en el suelo.

En entrevista para “Ventaneando” con Pati Chapoy, la intérprete de “Yo te esperaba” habló sobre sus problemas con el alcohol y que comenzó cuando tenía 14 años de edad. La cantante aseguró que en su casa el consumo nunca le fue prohibido y fue hasta que tenía 28 años que se dio cuenta de lo grave de su situación por lo que decidió internarse y pedir ayuda.

“Yo dije: ‘Ya no puedo, ya me voy’ y me fui a los 28 años. Fue la primera vez que lo intenté así y yo me lo pagué. Yo fui solita, fue un diciembre. Fui un mes, uno va a llorar y a encontrar todos esos recuerdos que te hacen daño que tú no quieres sentir. Todo el alcohol está par que no sientas nada”, dijo la cantante.