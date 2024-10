"No la queremos ver así": Andrea Legarreta sobre la caída de Alejandra Guzmán en el aeropuerto | VIDEO

La mañana del lunes 7 de octubre la cantante, Alejandra Guzmán, hija de la primera actriz, Silvia Pinal y del cantante, Enrique Guzmán, preocupó a sus millones de seguidores después de sufrir una caída en las inmediaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Ante esta situación, Andrea Legarreta, conductora del "programa Hoy", lamentó el accidente que sufrió la intérprete de "Yo te espera". Frente a las cámaras aseguró que es muy triste ver en ese tipo de situaciones a una de las cantantes más famosas en el país.

Después de presentar la caída que sufrió Alejandra Guzmán a su llegada a la Ciudad de México, los conductores del "programa Hoy" hablaron al respecto, pero lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de Andrea Legarreta, quien se mostró muy conmovida ante esta situación.

Frente a sus demás compañeros, Andrea Legarreta dijo que no se trata de justificar a Alejandra Guzmán, simplemente es una situación que les duele mucho, pues no les gusta verla en esas condiciones y mucho menos sufriendo ese tipo de accidentes que roban toda la atención.

"No se trata de justificar, ella no necesita eso. Fue la situación la que nos debería de doler, se cayó. Es una situación de alguien que queremos y no la queremos ver así", contó.