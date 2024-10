Sylvia Pasquel reacciona a la caída de Alejandra Guzmán: “es necesario que acuda a ver a un doctor”

El reciente incidente protagonizado por Alejandra Guzmán en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha causado un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación. La cantante, conocida como la “Reina de Corazones”, sufrió una caída aparatosa al salir del aeropuerto, tras intentar esquivar a la prensa que la esperaba a su llegada. El momento fue captado por las cámaras y se viralizó rápidamente, generando preocupaciones sobre su estado de salud.

La cantante, quien acababa de regresar de unas vacaciones junto a su madre, la querida actriz Silvia Pinal, fue abordada por periodistas que buscaban obtener declaraciones. Sin embargo, la atención se desvió hacia ella misma, pues, se comenzó a especular sobre su comportamiento momentos antes de su caída, pues algunos presentes indicaron que podría haber estado bajo los efectos del alcohol debido a la forma en que hablaba y caminaba.

Alejandra regresaba de unas vacaciones junto a su madre.

Foto: IG @laguzmanmx

Sylvia Pasquel reacciona ante el accidente de “La Guzmán”

Pasquel, conocida por mantener una postura discreta ante los asuntos familiares, fue abordada por la prensa poco después del incidente de su hermana. Aunque prefirió no hacer comentarios extensos, sí subrayó la importancia de que Alejandra acuda a un médico para asegurarse de que no sufrió lesiones graves.

“Yo no les voy a decir nada, evidentemente es necesario que acuda a ver a un doctor para ver si no se lastimó sus rodillas o su cadera, eso es lo importante", señaló.

La actriz también dejó claro que, en situaciones como esta, cualquier comentario puede ser malinterpretado, y por ello opta por no entrar en detalles sobre lo ocurrido. "Nunca quedas bien, me reservo mi opinión de lo que pasó, de lo que vi, de lo que se dice, se comenta, se rumora", afirmó Pasquel, destacando que prefiere evitar especulaciones que solo alimentan la polémica.

Sigue leyendo:

Nicola Porcella se integra a Hoy de manera oficial, Arath le dio la bienvenida

Nodal, así fue su presentación en las Fiestas de Octubre tras salir del hospital

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

El video del accidente muestra a Guzmán tambaleándose antes de caer de rodillas, lo que provocó una reacción inmediata de su equipo de seguridad, quienes la ayudaron a ponerse de pie. Afortunadamente, la cantante no sufrió heridas graves y abandonó el lugar, aparentemente sin mayor complicación. Sin embargo, su estado de salud sigue siendo un tema de conversación.

A pesar de que la propia Alejandra intentó restar importancia al incidente, diciendo "Eso no se vale" antes de retirarse, la preocupación por su bienestar no ha cesado. La caída generó dudas no solo sobre su estabilidad física, sino también sobre su estado general, lo que llevó a los medios a buscar la opinión de su hermana, la actriz Sylvia Pasquel, quien fue interrogada sobre el incidente, pues hasta el momento la rockera no ha reaccionado al respecto.