Gala Montes pone en su lugar a René Franco: “Lávate la boca cuando hables de mí”

René Franco se sumó a la polémica de “La Casa de los Famosos México” y se convirtió en blanco de críticas por mostrar su apoyo a Adrián Marcelo, quien fue señalado de promover el machismo, la misoginia y la violencia de género por los constantes ataques a otras participantes, como Gala Montes. Actriz sobre la que el conductor habló en su reciente programa generando una respuesta inmediata de ella a través de redes sociales.

La ausencia del conductor en el reality show generó un sinfín de especulaciones a las que él mismo puso fin, pues señaló que fue su elección abandonar el proyecto y que no existía ningún conflicto con la televisora de San Ángel. En medio del alboroto, anunció que el próximo 11 de octubre lanzará la entrevista exclusiva que le hizo a Adrián Marcelo en la que el youtuber revelará algunos secretos del programa.

Con esto, René Franco refuerza su apoyo al influencer regiomontano de quien retomó la pelea que tuvo con Gala Montes en la que se burló de su salud mental y los conflictos que la actriz tiene con su mamá. Ante esto, la también cantante le envió un contundente mensaje al presentador a través de redes sociales en el que le exige dejar de “mal informar” al público.

“Este es compa de Adrián. Deja de tergiversar e investiga bien, como buen ‘periodista’ que deberías de ser, no estés espaciando noticias falsas”, escribió la actriz en TikTok y sostuvo su postura en X con un video en el que expresa desagrado: “Así cuando veo el disque ‘trabajo’ de René Franco. Lávate la boca cuando hables de mí”.

En entrevista con Inés Moreno, René Franco habló sobre el conflicto que tiene con la productora Andrea Rodríguez y por el que estaría vetado del programa “Hoy”. El conductor señaló que todo comenzó por el comentario que hizo Andrea Legarreta sobre Adrián Marcelo en el que lo llama “psicópata”, algo en lo que no estuvo de acuerdo y así se lo hizo saber a la productora durante un evento.

"¿Vetado de qué si me pidieron volver el viernes? La televisora y yo estamos chidos, el problema es con una productora Andrea Rodríguez que no ha entendido que mi tema no es personal, sino que yo tengo razón industrial y ella está equivocada. Ella tiene que cambiar y tiene que adaptarse a los nuevos tiempos”, dijo Franco.