Maryfer Centeno analiza la entrevista de Gala Montes con Adela Micha: "lo que está haciendo es excepcional"

Gala Montes es una de las concursantes de La Casa de los Famosos México que más dejó de qué hablar. Sus polémicas con Adrián Marcelo y su forma de ser hizo que millones de personas la amaran, pero también que se generara un grupo de haters. En esta ocasión, Maryfer Centeno se encargó de analizar algunas de las palabras que dijo durante la entrevista con Adela Micha.

Durante la charla entre la finalista de La Casa de los Famosos México y Adela se tocaron algunos temas importantes como su sexualidad, lo que ocurrió con Agustín Fernández dentro del reality show y mucho más, por lo que Maryfer Centeno no dudó en analizar todo lo ocurrido durante la entrevista.

Maryfer Centeno analiza a Gala Montes (TT: maryfercentenom)

Maryfer Centeno revela porque la gente odia o ama a Gala Montes

Gala Montes se presentó como una mujer que no se guarda nada, que dice las cosas de frente y desparpajo, por lo que muchos fans de La Casa de los Famosos México la "odia" y muchos otros la "aman". Maryfer dejó claro que el motivo por el que muchos no disfrutaron de su participación en LCDLFM tiene que ver con que la sociedad no está acostumbrada a conocer personas que dicen la verdad sin desparpajo y sin miedo al qué dirán.

Después de dejar claro ese punto, la grafóloga entró en materia para hablar de los temas que se tocaron en al entrevista. Centeno expresó que Gala es congruente entre lo que dice y hace. Un punto importante para saber esto tiene que ver con su lenguaje corporal. Cuando Adela le habló sobre su sexualidad, Montes respondió sin titubeos que era bisexual.

"Le pregunta Adela Micha que si es bi. Ella contesta sí, inmediatamente no hay titubeo, no hay duda", comenzó su análisis Gala Montes.

Gala Montes habla sin desparpajos (IG: galamontes)

Una prueba de que es una mujer que no miente cuando habla de su sexualidad tiene que ver con la siguiente respuesta. Adela siguió la entrevista y le preguntó por Agustín y esa historia de amor que se formó dentro de las nueve semanas que estuvo el argentino dentro del reality show más visto de todo México. En esta ocasión, Montes sí dudó a la hora de contestar.

"Cuando habla de Agustín ay sí, para que vean ahí. Sí es ligeramente hacia atrás como diciendo, pues mira, no, ni me lo recuerdes hermana ni me lo recuerdes", dijo Maryfer.

Gala Montes muestra un ramo de flores con una G de Garime (IG: galamontes)

Maryfer Centeno asegura que lo que hace Gala es excepcional

La grafóloga dejó claro que la sociedad educó a las personas para ocultar sus emociones y para mostrar que todo está perfecto. Por ese motivo, Maryfer asegura que lo que hace Gala Montes al quitarse esa máscara y mostrar su sentir y su forma de pensar sin importar el que dirán, es algo excepcional.

"Fuimos educada a través de máscaras de aparentar estar perfecto siempre a través de aparentar una supuesta seguridad cuando a veces no es así y no se qué opina usted, pero a mí me parece que lo que está haciendo Gala Montes es excepcional", dijo Centeno para terminar el análisis.

