Julio Iglesias desmiente los rumores de su retiro de la música y da un importante anunció sobre su carrera

Luego de un largo periodo de inactividad y de haberse mantenido alejado de los medios, el famoso cantante y compositor español Julio Iglesias conocido por interpretar temas como "Me olvidé de vivir" y "Con la misma piedra", salió a aclarar la polémica noticia que se había generado entorno a su estado de salud, en donde se aseguraba que se iba a retirar de la música debido a que ya no podía seguir cantando.

Mediante un comunicado compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Julio Iglesias explicó que se trata de una noticia falsa, comentando que no es la primera vez que le inventan un rumor relacionado con su estado de salud pero que jamás habían llegado tan lejos como lo hicieron al inventar que se iba a retirar.

“Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro, en estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos, un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más”, escribió el intérprete español.