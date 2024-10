"Sí tuve mis problemitas": Mar de Regil revela que pasó por trastornos alimenticios tras las críticas que recibió en redes

Mar de Regil es una de las influencers más famosas de México, quien se dedica a subir contenido de temas como viajes, estilo de vida y moda a sus redes sociales, mismas en donde ha sido blanco de duras críticas por parte de los cibernautas en múltiples ocasiones, en donde la han tachado de ser una persona sin talento que ha conseguido todo gracias a la fama de su madre Bárbara de Regil.

Recientemente la joven celebridad de internet realizó una entrevista para el canal de YouTube "Qué buen chisme" en donde habló abiertamente de cómo toda esa ola de hate llegó a afectarla al grado de provocarle severos trastornos alimenticios, en donde también aprovechó para dar su opinión sobre el tema del Body Positive.

Mar de Regil se dedica a subir contenido sobre moda

Foto: Instagram @marderegil._

Durante la entrevista habló sobre el Body Positive mencionando que le parecía un tema lindo y que le da gusto ver que cada vez más personas lo practican, ya que antes era un tema más tabú. Asimismo, agregó que de cierta forma practicar esta forma de pensamiento le ha ayudado sobrellevar los problemas que ha tenido que enfrentar con la percepción de su cuerpo, algo que dijo, le pasa a cualquier persona.

"Yo he tenido problemas con mi cuerpo como cualquier mujer y cualquier persona, pero no hay nada como aceptarte y tener amor propio", comentó Mar de Regil.

En un momento de la entrevista, Mar de Regil se sinceró al ser cuestionada sobre cómo le han afectado los fuertes comentarios negativos y las duras críticas en las redes sociales, aceptando que si le han causado problemas, pero que con el tiempo, ha optado por dejar de darle importancia a esas cosas, pues vienen de gente que ni siquiera la conoce en realidad.

"Sí tuve mis problemitas, pero siento que no me puedo dejar afectar física ni mentalmente por el comentario de alguien que ni siquiera conozco y que ni siquiera me conoce, entonces como que neta darle esa importancia y yo sentirme mal y enflacar de más o cosas que no son necesarias, eso ya no está padre", declaró Mar de Regil.