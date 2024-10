ChatGPT lanza un nuevo botón para el uso de la Inteligencia Artificial que es tendencia

OpenAI, la compañía de Sam Altman, ha presentado un botón en forma de lupa destinado a una nueva función de búsqueda en el historial de chat de ChatGPT. Lo han anunciado mediante una publicación de X, la red social de Elon Musk, y la novedad irá llegando a los usuarios de los diferentes suscriptores de manera progresiva.

Lo que permite esta nueva función es acceder rápidamente a los anteriores chats para consultarlo o continuar la conversación desde el punto en el que se dejó. Según informa la compañía, los usuarios lo van a tener disponible a lo largo de los próximos días en forma de una nueva barra de búsqueda con un icono de una lupa para poder navegar por las conversaciones más antiguas.

Eso sí, no va a llegar a todos los usuarios de la misma manera, ya que quienes tengan la suscripción es Plus y Team ya pueden acceder a él y los de Enterprise y Edu tendrán que esperar una semana. Por último, los de la modalidad gratuita no lo tendrán disponible hasta el próximo mes. En el comunicado de X, OpenAI explica “ahora puedes abrir de forma rápida y sencilla un chat para consultarlo o retomar un chat donde lo dejaste”.

¿Qué funciones ofrecerá ChatGPT en los dispositivos Apple?

Con la llegada de ChatGPT a los dispositivos de la manzana mordida, los usuarios podrán utilizar la IA de OpenAI de forma gratuita sin necesidad de crear una cuenta, además, los suscriptores de ChatGPT Plus podrán conectar sus cuentas para acceder a funciones de pago en iPhone, iPad y Mac.

El anuncio promete revolucionar la tecnología celular tal como se la conoce. Fuente: El Heraldo de México

Una de las principales novedades es la colaboración entre Siri y ChatGPT. Cuando los usuarios realicen consultas al asistente de voz de Apple, este podrá aprovechar los conocimientos de ChatGPT si son de utilidad. No obstante, los usuarios deberán confirmar que desean enviar sus preguntas, documentos o imágenes a ChatGPT, de esta manera, Siri proporcionará directamente las respuestas obtenidas.

