Pepe Aguilar ha demostrado más de una vez ser gran protector de su familia, sobre todo con Ángela Aguilar para quien la polémica no se detiene por sus declaraciones y, recientemente, por su escandaloso matrimonio con Christian Nodal. Aunque esto no ha sido del todo positivo para el cantante, pues han surgido rumores de hasta dónde está dispuesto a llegar para defender a su hija menor y así el más reciente en el que señalan que habría amenazado a un exnovio de la cantante para que no hablara de su relación.

En junio pasado Ángela Aguilar y Christian Nodal destaparon su romance, tan sólo dos semanas después de que el sonorense confirmara el fin de su relación con Cazzu desatando así rumores de una infidelidad. Esto incrementó debido a los mensajes en redes sociales del jugador de la NFL Josh Ball, pues internautas los tomaron como una indirecta para la cantante ya que, aunque no fue confirmado, se reveló que tuvieron un noviazgo durante un tiempo tras el escándalo con el compositor Gussy Lau.

Los mensajes del jugador de los Dallas Cowboys podrían haber enfurecido a Pepe Aguilar, motivo por el que habría amenazado a Ball para que no revelara detalles del noviazgo con su hija. Así lo dio a conocer el periodista Javier Ceriani en el programa “Chime No Like”, donde indicó que este sería el motivo por el que el deportista se arrepintió de la entrevista que ya tenía pactada con ellos y en la que hablaría de la cantante.

Pepe Aguilar habría amenazado a un exnovio de Ángela para que no hablara del romance con su hija. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

“Ahora va a salir el peine, por qué nunca más Josh Ball me contestó. El tipo se quedó en silencio, el tipo no habló más. Recibió un misterioso y sorpresivo llamado del patrón de los patrones, Pepe Aguilar, y supuestamente lo habría amenazado que si él hablaba gente muy mala de México se lo iba a echar. El señor está diciendo a sus amigos americanos: ‘Mi exsuegro me está amenazando con un cartel de México”, dijo el también conductor.

¿Qué dijo Josh Ball de Ángela Aguilar?

A finales de 2023 comenzaron los rumores de un romance entre Josh Ball y Ángela Aguilar, aunque ninguno lo confirmó en redes sociales surgieron supuestas pruebas con fotos en las que coincidan el lugar en el que estaban. Sin embargo, éste también habría terminado semanas antes de que confirmara su noviazgo con Christian Nodal, algo que lograría molestar al jugador de la NFL.

"La confianza de los inocentes es la herramienta más útil del mentiroso”, es el mensaje que publicó Josh Ball a través de sus historias en Instagram y que muchos tomaron como una indirecta para Ángela Aguilar. Aunque no fue el único que habría arremetido contra la llamada “Princesa del regional mexicano”, pues el compositor Gussy Lau publicó algunas canciones que también fueron tomadas como una respuesta al romance con Nodal, se trata de “¿Qué se siente?” de Luis Ángel “El Flaco” y “Nada que ver 2.0” de Calibre 50.

Josh Ball, jugador de los los Dallas Cowboys, habría tenido un romance con Ángela Aguilar. Foto: IG @joshball79

