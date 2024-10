Vidente revela preocupantes detalles sobre la salud de Nodal y su relación con Ángela Aguilar: "no va a acabar nada bien"

Una de las noticias más fuertes de la semana es el estado de salud de Christian Nodal, esto después que en sus historias de Instagram compartiera una foto desde el hospital y siendo cuidado por su esposa, Ángela Aguilar, así como un comunicado anunciando la cancelación de sus próximos conciertos. Aunque no se revelaron las causas por las que el cantante tuvo que permanecer hospitalizado, los primeros reportes hablaban de una "fuerte infección estomacal". Ahora, una vidente reveló nuevos detalles que son bastante preocupantes sobre el bienestar del cantante, así como de su futuro incierto con su pareja y la mala relación de ella con su suegra.

La vidente Vieira compartió un nuevo video en su canal de YouTube en el que le leyó las cartas al intérprete de "Adiós amor" y el resultado no es nada favorable, pues según sus predicciones el cantante pasará por varios problemas de salud no sólo durante los próximos días, sino que sus molestias se extenderán hasta el 2025. Además, le advirtió las consecuencias de no cuidarse del alcohol, así como del colapso al que se está sometiendo por la presión tras su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar.

"Las cartas me están diciendo que él tiene que pararle mucho a lo que es la bebida. Me sale Christian, la mujer y abajo la muerte, luego el barco con personas que dicen 'el show tiene que continuar'. Christian, si tú no le paras a la bebida, tienes muchas envidias encima de ti, te nos vas muy joven", dijo la vidente.

"Christian tiene una situación en un lado del estómago, él tiene que pararle a la bebida, y no es para nada, teniendo al suegro encima constantemente, luego que si a la madre", dijo antes de revelar que el mariacheño colapsó por todo lo que le está ocurriendo en este momento de la vida; sin embargo, agregó que su situación de salud no termina con lo anterior, sino que el cantante también tiene que cuidar de sus pulmones y respiración. "Hay algo más delicado".

"No la va a pasar nada bien, esto a penas comienza. En el 2025 Christian Nodal cae en cama nuevamente hospitalizado", detalló antes de agregar que él no está feliz con su actual relación por los supuestos celos de Ángela sobre su mamá e incluso de su hija.

Vidente revela que la mamá de Nodal no está a favor del matrimonio de su hijo con Ángela Aguilar

"Las cartas me están diciendo: ya comenzamos mal. Como yo siempre les he dicho a ustedes, esta parejita no va a acabar nada bien, para nada", advirtió la vidente Vieira sobre el matrimonio entre dos de los máximos representantes del regional mexicano. Sobre ello, agregó que el mundo tiene que enterarse que la mamá de Christian Nodal "tiene dos caras" y que "no está nada contenta de la manera en que ese matrimonio se llevó acabo; ella no estuvo de acuerdo con todos los papeles que el señor Pepe Aguilar hizo que su hijo firmara", reveló la vidente. Entre las posibles razones de lo anterior la experta en tarot agregó que es por el cambio de actitud que ha tenido el intérprete por la supuesta influencia de Ángela Aguilar.

"Esta chiquita lo ha cambiado a él totalmente. Es como que él hace todo lo que ella quiere", contó antes de agregar que la cantante es quien "manda en esta relación" y que Nodal está perdidamente enamorado.

¿Termina el matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar?

En su lectura de cartas, la vidente también habló de cómo puede terminar este apresurado matrimonio y afirma que el divorcio puede darse en cuestión de pocos años. "Esta relación si dura de aquí a tres años o más, es mucho", reveló. Por otro lado, habló sobre un punto "muy delicado" que se relaciona con una pérdida que permanece en secreto.

Si bien no ahondó más en detalles, la psíquica añadió que pronto ocurrirá una traición y que Nodal terminaría por cansarse de su relación con Ángela Aguilar, un momento crucial porque el cantante tendría que elegir entre su actual esposa y su madre, Cristy Nodal. "Viene un enfrentamiento en el 2025, muy fuerte, que la madre puede ser que le diga y lo ponga entre la espada y la pared. No va a aguantar más esta situación", sentenció. Además agregó que la hija de Pepe Aguilar no es santa de su devoción y que a quien de verdad quería como nuera es a Belinda.

"Sabe también (la mamá de Nodal) que de separarse viene una pérdida económica por parte de Ángela, va a perder Christian Nodal porque Ángela se va a quedar con unos milloncitos. Vamos a verlo a él más adelante con la cara agachada (...) él no termina el 2024 nada bien, ni en lo personal ni en lo laboral", dijo antes de revelar que hay brujería de por medio.

Familiar de Nodal le estaría haciendo brujería

De acuerdo con las predicciones de la psíquica, un familiar de Christian Nodal le estaría haciendo brujería y que todavía tiene que pagar por sus errores del pasado, incluyendo su situación con Cazzu. "Me está saliendo algo más, un familiar sangre de la sangre de Christian que está yendo a buscar brujería para que se separen; honestamente la mamá de Christian no quiere que tenga un hijo con ella (Ángela)", concluyó.

