La Divaza duda que Ricardo Peralta logre limpiar su imagen tras polémica en "La Casa de los Famosos México"

Ricardo Peralta llegó a “La Casa de los Famosos México” como uno de los participantes favoritos, incluso se perfilaba para llegar a la final; sin embargo, su actitud lo convirtió en cuestión de semanas en uno de los más odiados del reality show y esto afectó de manera considerable su popularidad. Al respecto, celebridades reprobaron el comportamiento del influencer y algunos, como “La Divaza”, expresaron las dificultades que podría enfrentar para limpiar su imagen.

“Torpecillo”, como también se conoce al youtuber mexicano, fue señalado, entre otras cosas, de haber usado a la comunidad LGBT para ganar simpatía del público y uno de sus momentos más polémicos fue aquel en el que tachó de homofóbico a Arath de la Torre. Además, su alianza con Adrián Marcelo incrementó las críticas en su contra y, finalmente, lo llevó a convertirse en el séptimo eliminado.

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Ernesto Buitrón en su canal de YouTube, “La Divaza” no evitó ser cuestionado sobre Ricardo Peralta debido a la rivalidad que sostienen desde hace varios años y de que ambos fueron parte de “La Casa de los Famosos”, aunque el venezolano estuvo en la cuarta temporada del formato en Estados Unidos y lo abandonó ante la fuerte presión que logró doblegarlo.

La Divaza duda que Ricardo Peralta logre limpiar su imagen tras polémica en LCDLF México. Foto: IG @torpecillo

“Lamentablemente a Ricardo le fue un poquito mal, pero yo creo que ella se va a recuperar pronto, ojalá que sí, Dios mediante. Fueron cosas muy fuertes, entonces yo creo que él sí se tomó un tiempo para volver, para analizar qué fue lo que cometió adentro de ‘La Casa’ que a la gente no le gustó se puede lograr, tiene que tomarse un tiempo, ver, que sus amigos le ayuden, le enseñen y pues volver a las redes sociales con más”, dijo el youtuber venezolano.

¿Cómo surgió la rivalidad entre Ricardo Peralta y “La Divaza”?

A través de su programa “Radio Divaza”, el creador de contenido venezolano relató que su enemistad con Pepe y Teo comenzó luego de que se burlaran de él cuando fue detenido en Estados Unidos y deportado por sus intenciones de quedarse a vivir en Miami, Florida. Esto ocurrió debido a que un video compartido en su cuenta de YouTube sobre su viaje alertó a las autoridades migratorias en Estados Unidos.

“Realmente pensé que éramos amigos. Un momento feo fue cuando empezaron a tuitear, estaban en Nueva York, y dijeron que los iban a deportar como La Divaza o ‘La Deportadaza’ (…) Era un momento difícil en mi vida, entiendo que si publico algo en internet la gente tiene derecho de opinar lo que le dé la gana, pero me dolió viniendo de ellas porque las conocía, había un respeto, no pensé que me fueran a hacer eso a mí”, relató el youtuber.

En 2019 vivieron un incómodo momento cuando ambos fueron invitados al programa de Adela Micha, pues lanzaron comentarios por las que más tarde “La Divaza” se disculpó en redes sociales: “Me sentí en un espacio frágil, no me sentí seguro por cosas que tenía en mi cabeza, me dejé llevar por los problemas que teníamos en internet. No fue ni el momento, ni el espacio para hablar de esas cosas. Fue impulsivo y estuvo mal”.

Sigue leyendo:

Potro Caballero acusa a “La Casa de los Famosos” de favoritismo por el team Mar: “Nos tocó ser el malo”

¿Molesta? Así reaccionó la mamá de Paul Stanley al reencuentro con Mario Bezares