Potro Caballero acusa a “La Casa de los Famosos” de favoritismo por el team Mar: “Nos tocó ser el malo”

“La Casa de los Famosos México” llegó a su fin, pero la polémica continúa para gran parte de los participantes en la segunda temporada. Como Luis “Potro” Caballero que pese a haber sido el tercer eliminado no evitó las críticas por su actitud como parte del equipo Tierra liderado por Adrián Marcelo, aunque el influencer se defendió una vez más y acusó a la producción de favoritismo con el team Mar que se ganó el corazón del público y logró llegar unido a la final.

En entrevista para el programa “De primera mano”, el exparticipante de “Acapulco Shore” se dijo afortunado de haber sido uno de los primeros eliminados por la manera en la que el reality show afecto la carrera de algunos de sus compañeros como Ricardo Peralta y Mariana Echeverría. Sin embargo, arremetió contra la producción y aseguró que existió favoritismo por el equipo Mar conformado por Karime Pindter, Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Arath de la Torre.

“Es un programa que genera mucho hate, dentro de lo que cabe fui el menos afectado (…) Mucho del programa sí estuvo muy a favor de un equipo más que del otro, eso ayudó a que la gente tomara partido por alguien. Entiendo que es un reality, que es entretenimiento, pero eso es algo que no le puedes explicar al público, hay gente que lo vive cañón, que es muy apasionada (…) Nunca me había enfrentado a un reality así, vaya que he hecho muchos, algo que no me gustó fue esa dirección que le dieron a favor de Mar, fue muy notorio que había un favoritismo”, dijo el youtuber.