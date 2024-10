"El humor negro tiene que llevar humor, no solo violencia": Facundo habla sobre Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos

El día de ayer el canal de YouTube "Qué buen chisme" compartió el video de una entrevista que le realizaron al reconocido conductor y comediante Facundo, quien es famoso por ser una de las primeras personalidades en haber introducido el humor negro en la televisión mexicana durante su participación en diversos programas como “Miembros al Aire” e “Incógnito”, en donde interpretó a su irreverente personaje "Jaime Duende".

En dicha entrevista Facundo fue cuestionado sobre cuál era su opinión al respecto sobre toda la polémica que ha rodeado al controversial influencer Adrián Marcelo desde su participación en la segunda temporada del reality La Casa de los Famosos México en donde hizo una serie de "chistes" misóginos, sobre lo cual no tuvo problema en dar una contundente respuesta.

Facundo asegura que el hate contra Adrián Marcelo pasará

Foto: Especial

Facundo habló sobre el humor de Adrián Marcelo

Sobre su postura al respecto sobre el polémico influencer, quien actualmente esta recibiendo una fuerte ola de hate, Facundo comentó que a lo largo de la historia de la televisión siempre ha existido gente que es incomprendida en algún momento y después se vuelve querida, por lo que aprovecho para mandarle un consejo.

"Para que el humor sea negro y que este chido, por lo menos tiene que ser humor, no solo ser negro, el humor negro tiene que llevar algo de humor también, no solo violencia" comentó Facundo sobre la manera de hacer "comedía" de Adrián Marcelo.

Asimismo, agregó que para ser un buen comediante es necesario que el humor lleve a algo y tenga un motivo de fondo, ya sea una crítica, una sátira o algo que invite a la reflexión, pues no solo se trata de ser pesado por serlo.

Facundo confesó haber consumido el contenido de de Adrián Marcelo

Facundo también confesó haber consumido el contenido de de Adrián Marcelo como sus blogs en YouTube en donde reconoció su talento admitiendo que es una persona muy inteligente, pero que por desgracia no hizo "click" durante su estancia en La Casa de los Famosos, sobre lo cual aseguró que en algún momento a la gente se le va a olvidar.

Sobre sus inicios en la televisión cuando también era conocido por ser una figura muy polémica, comentó que él ya tenía claro desde el inicio a quien iba dirigido su humor y que entendía que iba a dividir a la audiencia pues no ha todos les puede agradar el mismo contenido, sin embargo, aclaró que después entendió que tenía que cambiar esa forma de ver las cosas si quería ganar dinero.

"Después me di cuenta de que con esa filosofía no iba a ganar lana porque los patrocinadores como que no se juntan con los que dicen las cosas como son", explicó Facundo.

Finalmente dio su opinión al respecto sobre la cancelación de los shows de Adrián Marcelo a raíz de las polémicas que tuvo en La Casa de los Famosos, sobre lo cual dijo que no le parecía algo justo, pero que a final de cuentas cuando una celebridad hace un show pagan aquellos que quieren ir, por lo que si su espectáculo fue cancelado es porque las personas no están interesadas en adquirir entradas.

"Al final el show se lo canceló la gente, los que no quisieron ir", comentó Facundo sobre los shows cancelados de Adrián Marcelo.

