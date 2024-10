El día que Mariana Echeverría agredió verbalmente a Juan Gabriel en pleno concierto: VIDEO

Recientemente ha vuelto a tomar fuerza en las redes la polémica ocasión en la que la conductora de televisión Mariana Echeverría agredió verbalmente al reconocido y aclamado cantautor mexicano Juan Gabriel, en uno de sus conciertos en vivo ofrecidos en el año 2012 en Acapulco, Guerrero.

Los hechos no solo quedaron grabados en video, mismo que fue subido a YouTube, si no que también, fueron corroborados por la ex integrante de "Me Caigo de Risa" en una de las platicas que tuvo con sus compañeros durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, cuando les contó dicha anécdota, momento por el que fue duramente criticada ya que causó una gran indignación en el público mexicano por haberse metido con una figura tan icónica y querida como lo es el "Divo de Juárez".

Este fue el insultó que Mariana Echeverría le grito a Juan Gabriel

Como se puede escuchar en el video del concierto, todo sucedió cuando Juan Gabriel estaba interactuando con el público, cuando amablemente pide “A ver una mujer que me ayude”", a lo que inmediatamente se ve como una mujer que resulta ser Mariana Echeverría, se levanta y le grita "Maric%n" mientras se suelta a reírse a carcajadas.

Ante dicha agresión verbal, se observa la reacción de el "Divo de Juárez", quien procede a llevarse la mano a la boca en un gesto de sorpresa, al mismo tiempo que se le ve molesto y mueve la cabeza de un lado a otro diciendo no, para después de procesarlo decir "Otra", mientras se persigna a modo de chiste para sobrellevar con humor la tensión causada por el incómodo momento.

Esta fue la razón por la que Mariana Echeverría insultó a Juan Gabriel

Según comentó Mariana Echeverría cuando contó la anécdota en La Casa de los Famosos México, la situación fue sacada de contexto, pues en ese momento Juan Gabriel había dedicado una canción a un hombre, mientras decía insultos, los cuales cuando se le terminaron pidió ayuda a una mujer del público, por lo que impulsada por la emoción del momento dijo el primero que se le ocurrió siendo ese "Maric&n", explicando que nunca tuvo la oportunidad de reivindicarse pues el cantante falleció tiempo después.

