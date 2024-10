Fan intentó besar por la fuerza a Drake Bell, así se vivió el incómodo momento: VIDEO

Drake Bell fue parte de una firma de autógrafos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde sus fanáticos pudieron conocerlo, tomarse una fotografía, incluso algunos platicaron un poco de música, de su fanatismo, de los proyectos televisivos y del cine que ha hecho, así como de su nuevo disco, entre otras cosas.

Sin embargo, se armó la polémica durante uno de estos encuentros, pues una fanática no identificada, vestida con un vestido rosa y tenis, lo abrazó muy emocionada, para luego intentar robarle un beso en la boca, lo que no le gustó nada al cantante, e incluso alcanzó a quitarse.

Esto indignó a una gran cantidad de seguidores de Drake, además de personas en las redes sociales, quienes no dudaron en expresar su completo desacuerdo por lo que estaba pasando. De manera inmediata, las publicaciones de TikTok, Instagram y Facebook se llenaron de comentarios en contra de la chica.

El cantante evitó el beso a toda costa. Crédito: Facebook oficial

La gira de Drake Bell por México

Actualmente, Drake Bell tiene una gira por México para promocionar su nuevo disco. Se trata del NON-STOP FLIHT TOUR VOL 1 donde destacaron sus fechas en la Ciudad de México dentro del Auditorio BB, así como el programado en el Showcenter Complex de Monterrey, Nuevo León.

Actualmente quedan únicamente los conciertos del 8 de noviembre en Metepec, Estado de México; 9 de nociembre en San Luis Potosí; 23 de noviembre en Aguascalientes; 29 de noviembre en Chihuahua, así como el 30 de noviembre en Ciudad Juárez, Chihuahua.

¿Quién es Drake Bell?

Drake Bell es un artista estadounidense que comenzó su carrera en la actuación a temprana edad, participando en series de televisión como "Home Improvement" y "The Amanda Show". Sin embargo, fue su papel protagónico en la exitosa serie de Nickelodeon, "Drake & Josh", junto a Josh Peck, lo que lo catapultó a la fama internacional.

Leyenda

En esta serie, no solo demostró su talento como actor cómico, sino que también interpretó el tema principal, "I Found a Way", el cual se convirtió en un himno para los jóvenes de aquella época. Por lo anterior, paralelamente a su carrera actoral, Drake Bell cosechó varios éxitos musicales.

El cantante lanzó varios álbumes de estudio, entre los que destacan "Telegraph" e "It's Only Time". Sus canciones, con un estilo pop-rock, conquistaron a un público adolescente y juvenil, y se convirtieron en éxitos en las radios y en plataformas digitales. Algunos de sus sencillos más populares incluyen "Found a Way", "Makes Me Happy", "There's a Girl" y "Hey Yo".

Además de su trabajo en televisión y música, Drake Bell también ha participado en diversas películas, como "Superhero Movie", donde interpretó al personaje principal. Su versatilidad como actor le permitió explorar diferentes géneros y consolidar su posición en la industria del entretenimiento. No olvidemos que fue "Timmy Turner" en la película de "Los Padrinos Mágicos".

