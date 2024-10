Drake Bell llega de sorpresa a boda; días antes el novio le mandó un mensaje sin pensar que de regalo le cantaría | VIDEO

Seguramente alguna vez viste el video "Sugar" donde Maroon 5 llega de sorpresa a varias bodas para sorprender a los novios e invitados con un miniconcierto y deseaste que esto se volviera realidad el día de tus sueños y si bien es poco probable que te pasara, la realidad es que la probabilidad nunca es cero y así lo demostró una pareja de recién casados que se hizo viral en TikTok tras contar cómo fue que Drake Bell llegó, ¡para cantarles en vivo! El momento tan especial hizo que el nombre del cantante se volviera tendencia en redes sociales por quienes le agradecen por el gesto que tuvo con los novios.

Un primer video compartido en TikTok por el usuario @eduardoj.aparicio muestra el momento en el que los novios se encontraban esperando una sorpresa cuando empezó a sonar "Makes Me Happy" y Drake Bell cantando completamente en vivo con un look de traje baby blue con estampado. Inmediatamente el novio y la novia comenzaron a gritar de la emoción y mirar a todos lados preguntándose qué estaba ocurriendo.

También se aprecia cómo poco a poco el estadounidense se acerca a los recién casados para animarlos a cantar y bailar en el centro de la pista. En la sección de comentarios de TikTok algunos preguntaron cómo lograron contratarlo, a lo que una internauta afirmó que el intérprete, "llegó de sorpresa, nadie lo contrató, sólo llegó y les dio la sorpresa"; mientras que los más fans del también actor aseguraron que hace un tiempo un chico había comentado en una publicación del famoso que lo invitaba a su boda y él reaccinó preguntando que dónde sería.

Así se vivió el inicio de la sorpresa. (Foto: TikTok @eduardoj.aparicio)

Drake Bell sorprende a novios el día de su boda con show sorpresa

Tras la viralidad del primer videos, la usuaria de TikTok @esi.denim compartió un segundo video ahora contando a detalle cómo es que el cantante terminó sorprendiendo a los recién casados, de los que también reveló el nombre: AnaKey y Alberto. Las imágenes los muestran saliendo de la iglesia ya como casados y después parte de la fiesta.

"Todo marchaba normal hasta que durante la cena dijeron que había una sorpresa. Todos pensamos que era el momento del vals, pero de repente llegó Drake Bell", se escucha en el story time.

Los internautas se mostraron emocionados. (Foto: TikTok @eduardoj.aparicio)

De acuerdo con la versión de la invitada, fue el novio quien aclaró cómo es que el protagonista de "Drake y Josh" llegó de sorpresa; aparentemente él le escribió para decirle que sabía que se presentaría en su ciudad, pero por tratarse del día de su boda, él no podría ir a verlo en concierto. Después de dicha declaración, el novio lo invitó a la boda y aunque el cantante jamás le contestó, la sorpresa llegó en el gran día.

"Drake nunca le contestó. Resulta que Drake le escribió al salón para llegar de sorpresa. Momento inolvidable para los novios y sus invitados", agrega la usuaria de TikTok.

Además de "Makes me happy", Drake Bell cantó otras canciones en la boda, entre ellas "I Found a Way", el intro de "Drake y Josh"; sin embargo, no se sabe cuánto tiempo estuvo dando un show en vivo. Pese a ello el gesto fue aplaudido en redes sociales, donde los fans dejaron comentarios como: "es la prueba exacta que a veces te quieren más afuera de tu casa", "ellos son los protagonistas", "sin tanto rollo, no que muchos artistas son déspotas con sus fans", "gran ser humano" y "antes me quería casar para que llegaran Maroon 5 a cantar, ahora quiero que llegue Drake".

Sigue leyendo:

Captan cocodrilo nadando en playas de Acapulco tras el paso del huracán John

Pambamuertos y pambamuertitos, las nuevas delicias mexicanas para probar este Día de Muertos en CDMX