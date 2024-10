¿José Manuel Figueroa se burla de Marie Claire? asegura que se escapó de casarse con ella

José Manuel Figueroa y Marie Claire sostuvieron una relación IG/josemanfigueroa

Gran controversia ha causado el cantante José Manuel Figueroa, esto al dar a conocer parte de su vida personal en un famoso podcast, una de las razones por las que está llamando la atención es por la declaración que ofreció respecto a cuál es su opinión sobre el matrimonio, específicamente al decir que recientemente se “escapó” de su exprometida Marie Claire Harp.

Aunque todo parecía indicar que la relación de José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp era una de las más sólidas del espectáculo e incluso se sabe que había un anillo de compromiso que indicaba una próxima boda, las celebridades dejaron atrás su palabra y tomaron caminos distintos.

Fue en el podcast Radio Show en lugar en el que José Manuel Figueroa habló sobre la pasada relación que tuvo con la conductora venezolana y en donde presuntamente a manera de broma dio a conocer que se le “escapó” de una boda en la que ya estaban comprometidos.

José Manuel Figueroa fue cuestionado sobre sus amores y compromisos con varias de sus exparejas, por lo que dio a conocer que su última ruptura fue con Marie Claire Harp, pero además aprovechó para mencionar que ella es una excelente mujer y que no tiene nada malo que decir sobre lo que vivieron juntos.

¿Por qué terminaron José Manuel Figueroa y Marie Claire?

Las celebridades no dieron a conocer un motivo principal por el que dejaron atrás su relación, aunque se sabe estuvieron a punto de casarse, pero fue en septiembre del 2023 cuando decidieron poner una pausa y meses más tarde confirmaron que ya no estaban juntos y que no habría boda.

“Me le acabo de pelar a Marie Claire (…) ella es un ser humano precioso, es un ser humano divino, era donde más acepté el compromiso ante los medios de comunicación, ante mi persona, por mi edad, por lo que estaba viviendo, por la vida, si estuvo muy cerca, peligrosamente cerca, pero en cuestión de amor es difícil juzgar a quien amaste más”, fue lo que dijo José Manuel Figueroa sobre Marie Claire.

¿Quién es la pareja de Marie Claire Harp?

Hasta el momento Marie Claire Harp no ha dado a conocer que esté relacionada con algún hombre ni del medio del espectáculo y tampoco fuera de él, ella ha manifestado en repetidas ocasiones que está muy comprometida con su trabajo en la televisión, puesto que está ahora en varios proyectos por lo que no tiene mucho tiempo para relacionarse con alguien más.

