"¿Y ese vestido de Blancanieves?", critican a Ángela Aguilar por su outfit en Colombia

Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal no para de trabajar, y a su vez, de ser el foco de sus detractores quien aún no le perdonan su matrimonio con el intérprete de "Adiós amor" a sólo unos días de su separación con Cazzu. Pero en esta ocasión no fue su relación lo que dio de qué hablar, sino un peculiar vestido que utilizó, al que sus haters le vieron un gran parecido al de la princesa de Disney Blancanieves.

En los días recientes, Ángela Aguilar se presentó en Colombia con su padre, Pepe Aguilar, con quien cantó su más reciente éxito, "Cuídamela bien", la cual está dedicada precisamente a la relación que ella mantiene con Nodal. La dinastía Aguilar ofreció un concierto en la Arena Movistar de Colombia, en el que también estuvo Leonardo.

Ángela Aguilar y Christina Nodal hicieron dueto

Nodal asiste a gira de Ángela Aguilar en Colombia, pese a demanda por 2.5 mdd

"Colombia, esta noche traje a mi amorcito. Me pasa que normalmente me toca cantar con él, pero esta noche le toca cantar conmigo", fue como presentó Ángela Aguilar a su marido, con quien interpretó "Dime cómo quieres", la canción en la que surgió el amor cuando ella aún era menor de edad.

Nodal asistió al concierto de la familia de su esposa, a pesar de que mantiene una demanda en Colombia, debido a que canceló un concierto en Medellín ante 32 mil personas, por lo que la empresa Alive Productions le exige 2.5 millones de dólares como reparación.

"Estos incidentes resultaron en pérdidas económicas significativas y un daño considerable a la reputación de Alive en la industria del entretenimiento. Alive Productions y el artista Christian Nodal, junto a su padre el señor Jaime González y las empresas que representan al artista, firmaron un acuerdo de transacción en el que Nodal se comprometió a realizar la devolución del dinero que se le pagó por el show incumplido que hacía parte de su gira Forajido Tour", se lee en el texto judicial.

Sin embargo fue en el concierto en la Arena Movistar de Bogotá, en donde Ángela Aguilar se vistió con los colores de la bandera de Colombia, azul, amarillo y rojo, para expresar el cariño que le tiene a aquella nación, pero el resultado fue que sus haters la criticaron por parecer "Blancanieves".

"Se disfrazó de Blancanieves o qué", "ahora es 10% colombiana pero no lo entenderían", "pensé que era Bely y Beto", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Ángela Aguilar por su vestido con los colores de la bandera de Colombia.

¿Blancanieves o Bely y Beto?

Leonardo, Pepe y Ángela Aguilar

