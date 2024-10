Alejandra Guzmán amenaza con tomar medidas en contra de la persona que le habría puesto el pie en el aeropuerto

Alejandra Guzmán sigue dando mucho de qué hablar, pues a casi un mes de la fuerte caída que sufrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando intentaba huir de la prensa, reveló que está pensando en tomar medidas legales en contra de aquella persona que la hizo tropezarse.

En un inicio se había dicho de que la cantante se cayó debido a que se encontraba en un estado inconveniente, algo que algunos testigos supuestamente confirmaron tras declarar que presentaba aliento alcohólico, sin embargo, cuando la intérprete del tema "Día de suerte" dio su versión de los hechos explicó que mientras caminaba sintió que alguien le puso el pie.

Ante tales hechos, en una reciente entrevista para el programa matutino "Venga la alegría", declaró su intención por tomar cartas en el asunto en contra de aquella persona que la agredió, pues confesó que no es la primera vez que alguien la violenta mientras transita por el aeropuerto, ya que siempre hay alguien que se mete con ella, por lo que buscará ponerle un alto a esta situación antes de que las cosas se sigan tornando más fuertes.

"Cada vez que paso por el aeropuerto pasa algo, y ya no me gusta porque ya es directamente conmigo y ya están violentandome, entonces escuche un comercial que decía que si yo sentía eso como mujer, que lo reportara y lo voy a hacer, voy a hacer algo al respecto", explicó Alejandra Guzmán.

Comentó que ante tal medida espera que las personas entiendan que lo que le están haciendo esta mal, dejando en claro que no va a seguir permitiendo que nadie más la trate así, sobre todo porque hizo mención de que la gente siempre la ataca de forma masiva, algo que remarcó, nunca se menciona cuando se habla de ella.

"Por lo menos hacerlos saber porque lo que están haciendo no se vale, no tienen porque agredirme, entonces ya se acabo el chistecito, no voy a dejar que los payasos sean los que se lleven el show del circo. Eran como 40 o 50 siempre contra una, pero eso no lo dicen" expresó la cantante.