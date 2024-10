Michael Newman, actor de “Baywatch”, muere a los 68 años tras su lucha contra el parkinson

El mundo del espectáculo despide a Michael Newman, actor que alcanzó la fama en la icónica serie de televisión "Baywatch" (Guardianes de la bahía). Newman falleció el pasado 20 de octubre a los 68 años, después de una larga batalla contra el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en 2006. Su muerte, confirmada por un amigo cercano, ocurrió debido a complicaciones cardíacas derivadas de esta enfermedad neurodegenerativa, que marcó sus últimos años de vida.

Michael Newman no solo fue conocido por su papel en la serie que cautivó a millones de espectadores en los años 90, sino también por su historia fuera de las cámaras. A diferencia de la mayoría de sus compañeros de reparto, Newman no era solo un actor interpretando a un socorrista. En la vida real, él trabajaba como salvavidas en las playas de Los Ángeles, lo que le dio un aire de autenticidad a su personaje.

Falleció a los 68 años.

Foto: IG @babywatchtv

Newman, un verdadero “Guardián de la Bahía”

"Baywatch" se estrenó en 1989 y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. La serie, que duró 11 temporadas, retrataba la vida de un grupo de socorristas que patrullaban las playas californianas, enfrentándose tanto a situaciones de rescate como a tramas personales. Michael Newman apareció en más de 150 episodios, siendo uno de los miembros más recurrentes del elenco, solo superado en número de apariciones por David Hasselhoff.

Lo que muchos no sabían es que Newman no solo actuaba en la serie, sino que también continuaba su trabajo como socorrista y bombero durante el rodaje. Su doble vida como héroe real y ficticio lo convirtió en una figura única dentro del programa. El actor solía comentar que su experiencia en el cuerpo de bomberos y como salvavidas le daba una perspectiva más auténtica sobre las historias que se contaban en "Baywatch", serie que inspiró a muchos a seguir carreras en servicios de emergencia.

“El guardián” fue diagnosticado con Parkinson

En 2006, cuando tenía apenas 50 años, Michael Newman recibió una noticia devastadora: fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad progresiva afectó gravemente su calidad de vida, pero el actor decidió no quedarse de brazos cruzados. En los años posteriores a su diagnóstico, se dedicó a crear conciencia sobre el Parkinson y a recaudar fondos para la “Fundación Michael J. Fox”, organización que investiga posibles curas para esta afección.

Newman compartió en diversas entrevistas su experiencia personal con el Parkinson, destacando cómo la enfermedad había cambiado su vida. A pesar de las dificultades, mantuvo una actitud positiva y esperanzadora, utilizando su plataforma para sensibilizar al público sobre la importancia de encontrar una cura.

Newman después de “Babywatch”

Uno de los últimos proyectos en los que participó Newman fue el documental "After Baywatch: Moment in the Sun", dirigido por su amigo Matt Felker. En este documental, se hace un repaso a la vida de las estrellas de la famosa serie, después del fin del proyecto, mostrando cómo sus carreras y vidas personales evolucionaron tras haber formado parte de uno de los programas más exitosos de la televisión.

Durante la promoción de este proyecto, Newman habló abiertamente sobre su lucha contra el Parkinson, describiendo cómo la enfermedad había afectado cada aspecto de su vida. Sin embargo, también resaltó que el Parkinson le había permitido reflexionar sobre temas que nunca había contemplado antes, aportándole una “sabiduría” que de otra manera no habría adquirido. El documental no solo exploró la carrera de Newman en la serie, sino que también mostró su lado humano y su lucha incansable contra la enfermedad.

Sigue leyendo:

Fue una de las voces más importantes de nuestro país, con tan solo 34 años dio su último aliento luego de una complicada cirugía

Fue parte de uno de los grupos más exitosos de los 80’s, murió de manera trágica en su casa