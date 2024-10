Fue parte de uno de los grupos más exitosos de los 80’s, murió de manera trágica en su casa

El mundo del espectáculo está lleno de historias de éxito, pero también de tragedias. En agosto de 2022, la noticia de la muerte de Amparo Serrano, empresaria, actriz y creadora de la marca “Distroller”, conmocionó a la industria y al público. Serrano fue una figura clave en los años 80 y 90, destacándose no solo por haber formado parte del grupo “Flans”, sino también por su innovador enfoque empresarial. Sin embargo, su fallecimiento trágico en su propio hogar dejó una estela de preguntas y dolor entre sus seguidores y seres queridos.

Amparo Serrano alcanzó la fama al ser parte de un grupo que revolucionó la música y la cultura en los años 80, y su posterior éxito con la marca “Distroller” la consolidó como una mente creativa imparable. A pesar de su carrera y logros, su repentina muerte sorprendió a todos, y no fue hasta que su hija, la actriz Minnie West, reveló los detalles de lo sucedido que las especulaciones empezaron a aclararse.

Falleció el 12 de agosto de 2022 Foto: IG @minniwest

La causa de la muerte de Amparo Serrano fue inicialmente un misterio. Tras su fallecimiento, los rumores apuntaban a un accidente relacionado con un sillón elevador, un objeto que había capturado la atención de muchos debido a la excentricidad del hogar de Serrano. Sin embargo, en una emotiva entrevista con Aislinn Derbez para el podcast “La magia del caos”, Minnie West aclaró la verdadera razón de la tragedia.

El 12 de agosto de 2022, Amparo Serrano sufrió un accidente fatal al caer desde el balcón de su casa, el cual carecía de barandales de seguridad. Según el testimonio de Minnie, solo ella y su sobrina de cinco años fueron testigos de la caída. En medio de la confusión y el miedo, Minnie intentó salvar la vida de su madre, pero el golpe fue tan severo que cuando llegó la ambulancia, Amparo ya había fallecido.

Así anunciaron el fallecimiento de Amparo Serrano. IG @minniwest

Conmovida, Minnie relató cómo, tras ver la caída de su madre, corrió para brindarle auxilio inmediato. Sostuvo la cabeza de Amparo, que sangraba, mientras intentaba mantener la calma y buscar ayuda. A pesar de sus esfuerzos y el apoyo de los médicos, quienes más tarde le aseguraron que no había nada más que pudiera haber hecho, la joven se sintió culpable durante mucho tiempo por no haber podido salvarla.

“Empecé a hacer todo lo que pude, me torturé por muchísimo tiempo y ese es parte de mi enojo. Todos los doctores me dijeron que no había nada más que yo pudiera hacer, más que agarrarle la cabeza con un trapo, hasta que llegó la ambulancia, pero para ese entonces ya se había ido”, dijo Minnie West.