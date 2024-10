Colaboradora del programa Hoy renuncia en plena transmisión en vivo, horas después confirman su salida: VIDEO

La mañana del viernes 18 de octubre fuimos testigos de la primera eliminación de la nueva temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy", sin embargo antes de conocer los resultados de las votaciones una de las participantes renunció al concurso en plena transmisión en vivo, dejando en shock a los demás colaboradores.

En pleno matutino en vivo una de las participantes con mayor trayectoria en el mundo de la farándula expresó su deseo de abandonar la competencia e incluso explicó los motivos de su decisión. Horas después se confirmó que ya no estará presente en las próximas presentaciones de "Las Estrellas Bailan en Hoy".

Después de presentarse en el viernes de eliminación de "Las Estrellas Bailan en Hoy", la actriz, Tanya Vázquez dio un importante anuncio frente a las cámaras de televisión. Sin guardarse nada la también modelo dijo que su cuerpo le impedía seguir en la competencia, por lo que quería salir del elenco de participantes.

Verdaderamente conmovida, la protagonista de telenovelas dijo que un problema en las rodillas le impedía realizar las complicadas rutinas de baile. Ante esta situación solicitó el apoyo de la producción para abandonar la competencia. Sus compañeros se mostraron muy conmovidos.

"Está siendo sumamente difícil, es entregar el alma junto a mi compañero, pero mis rodillas dicen otra cosa. Me encantaría tener el apoyo de la producción para ya no continuar, también es de valientes decir no puedo", sentenció.