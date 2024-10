“Beba” Montes, hermana de Gala Montes, enamora con su belleza y en redes la llaman “La cuñada de México”

Las hermanas Montes no sólo dan de qué hablar por sus declaraciones contundentes con las que abordan todo tipo de temas y se defienden de las críticas, sino que también arrasan con su belleza y porte. Tanto Gala Montes como Krista Montes -mejor conocida como “Beba” Montes- levantan suspiros y reciben numerosos elogios en redes sociales.

Esto era habitual para la actriz y cantante, de 24 años de edad, pero no para su hermana mayor porque era ajena al medio artístico. Esto cambió para “Beba” Montes, de 30 años, este año cuando empezó a apoyar a su hermana durante su estancia en “La Casa de los Famosos México” porque ganó numerosos seguidores y admiradores.

Como muestra de esto, “Beba” Montes ya es una figura destacable en redes sociales y recibe halagos que enaltecen su belleza. “Una diosa, y sus ojos (son su) mejor accesorio, como destacan, hermosa”, “Beba es mi animal espiritual” y “linda”, se lee en una de las últimas publicaciones de la joven, quien ahora es la mánager de Gala Montes.

Además, la hermana de la actriz de “El señor de los cielos” ya recibió un sobrenombre: “La cuñada de México” debido a que su hermana es llamada “La novia de México”. Otros usuarios la llaman “la cuñada de Karime” además de que la consideran la líder del shippeo -término usado para externar el deseo de ver a dos personas juntas- de Gala Montes y la influencer y empresaria Karime Pindter, de 31 años.

“Beba” Montes es la hermana mayor de Gala Montes. Foto: Instagram “Beba” Montes.

Quién es la “Beba” Montes

“Beba” Montes nació en Ciudad de México en junio de 1994. De pequeña, ella y Gala Montes tuvieron contacto con el medio artístico debido a su madre, Crista Montes; sin embargo, “Beba” Montes no mostró interés, sino lo contrario porque cuando tenía 12 años le hicieron comentarios negativos por su aspecto físico.

Por lo mismo, mantuvo un perfil bajo y sólo tuvo un par de apariciones en público antes de apoyar a Gala Montes en “La Casa de los Famosos México”. Es madre de una niña de nombre Bama, quien en ocasiones trabaja como modelo. En una breve entrevista, la nueva mánager de Gala Montes aseguró que no se arrepiente de no ser parte de la industria del entretenimiento y compartió “hice de todo, tuve una niña muy joven, (y en ese) entonces me dedicaba a las ventas”.

“Beba” Montes recibe elogios por su belleza. Fotos: Instagram “Beba” Montes.

