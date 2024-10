Paola Durante se sincera y responde si La Casa de Los Famosos México fue más dura que ir a prisión

Paola Durante es conocida por ser una modelo y edecán muy famosa, pues era vista en el programa de Paco Stanley y Mario Bezares, siendo una increíble figura mediática no solo por su belleza, sino que fue parte de una de las controversias más grandes que ha vivido el mundo del espectáculo de México.

Y es que después del asesinato de Paco Stanley, la edecán y modelo sufrió muchísimo para defender su carrera, pues fue detenida junto a Mario Bezares y un conjunto de personas, por ser presuntamente cómplice en el asesinato del famoso conductor, por lo que tuvo que pasar un año en prisión.

Tras su polémica salida, tuvo que enfrentarse a una de las funas públicas más grandes de esos años, pues era señalada por algo que no estaba cien por ciento comprobado, por lo que tras ser cancelada, intentó poco a poco retomar su vida dando entrevistas y participando en otros programas.

Sin embargo, tras desaparecer un rato de la vida pública, decidió regresar a uno de los programas más vistos donde se reencontraría con Mario Bezares y en el que soñaba quedar en la final junto a él. Lamentablemente, no pudo ser eso posible, pero sí fue Mayito quien ganó el reality show.

Fue en uno de los programas de Yordi Rosado donde se le hizo una dura pregunta acerca de su pasado, pues el comunicador decidió preguntarle sobre su paso por la prisión y la Casa de los Famosos, para saber realmente cuál fue una estadía más traumática que la otra.

Pues cabe recordar que Paola Durante pasó hasta un año encerrada por ser presuntamente la cómplice del asesinato de Paco Stanley, y también formó parte recientemente de uno de los realities shows más polémicos de la televisión mexicana en los últimos, su respuesta sorprendió a todos.

“Estar en la Casa de los Famosos México, es que fue mi fuerte el impacto de no estar en los medios, estuve tres años fuera y no sentí mucha empatía, cuando en el reclusorio yo tuve mucho amor, siempre me quisieron mucho, me apapacharon y aquí fue todo lo contrario”, aseguró Paola Durante.