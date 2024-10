Adrián Marcelo se burla de Arath de la Torre en su canal de YouTube, ¿no lo ha superado?

Adrián Marcelo volvió a las andadas. Su canal de YouTube se activó de nueva cuenta y comenzó a subir sus programas de RADAR que prácticamente es él mismo recorriendo calles, lugares o entrevistando personas para conocer su historia. Esta vez fue a un evento de MMA.

Cuando todo parecía haberse olvidado, Adrián Marcelo recordó al conductor de HOY, Arath de la Torre, quien fuera su compañero durante las semanas que estuvo dentro de La Casa de los Famosos. Recordemos que el influencer decidió salir después de varias discusiones contra sus compañeros y compañeras.

Recordemos que Adrián Marcelo y Arath de la Torre tuvieron un fuerte problema en La Casa de los Famosos México 2024. Sostuvieron varias peleas y discusiones por causas personales y como parte de una estrategia del regiomontano para sacar de su centro a los del cuarto contrincante.

Hubo varios eventos que resultaron canónicos para el propio Arath. Uno de esos fue verlo llorar en la sala de los nominados, luego de que le pusieran un mensaje en video de su familia. Estuvo muy cerca de abandonar la casa en esa ocasión, y días más tarde, cuando fue amenazado por el propio Adrián Marcelo con publicar cosas que supuestamente sabía.

Es precisamente este capítulo del que Adrián Marcelo se burló mientras estaba en un evento de MMA. Aunque dicho comentario provocó la risa de algunos cuantos presentes, la escena rápidamente cambió de rumbo, por lo que fue ignorado por el público en general, pero la polémica parece no tener fin.

"Me tripié. Ya me andaba posicionando como si fuera Arath este vato, pero no, no, no", fueron las palabras que dijo el conductor de RADAR.