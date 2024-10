Mamá de Christian Nodal rompe el silencio por la hospitalización del cantante con reclamo para Pepe Aguilar

Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, rompió el silencio sobre la hospitalización del cantante. A través de las redes sociales, la señora publicó un mensaje que parece llevar dardo envenenado en contra de Pepe Aguilar, pues le aseguró que debe cuidar muy bien sus estrategias con la pareja.

Christian Nodal tuvo que cancelar su concierto en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, donde tendría un palenque el día 2 de octubre. Esto debido a problemas de salud, de acuerdo con lo publicado en las redes sociales oficiales del propio cantante, quien más tarde publicó una fotografía desde el hospital.

Recordemos que Pepe Aguilar sacó en fechas recientes una canción de nombre "Cuídemela bien", que supuestamente va dedicada al Forajido, quien se casó con Ángela Aguilar hace algunos meses. Supuestamente se trata de una advertencia para el cantante de regional mexicano.

“Si la quieres bien, no la cambies, porque se te da muy bien”. Con estas palabras, Pepe Aguilar deja claro que espera respeto y compromiso en la relación de su hija. En esta letra le dice otras tantas cosas como llamarlo "chamaco suertudo", lo que habría puesto tensa la convivencia entre ambas familias. Esto es lo que dice la polémica letra:

"Si me pongo un poco rudo es que me dio el gane un chamaco suertudo. Cuídamela bien, ya la enamoraste, ya te la llevaste qué le voy a hacer. Nunca es que fue mía y yo ya sabía que la iba a perder (...) Y de frente te doy un consejo. Si la quieres bien, no la cambie porque se te da muy bien"