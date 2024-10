Ángela Aguilar confiesa cómo se siente ahora que está casada con Christian Nodal, ¿se arrepiente?

Ángela Aguilar habla sobre su etapa como casada IG/noda, FB/angelaaguilar

El inesperado matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no deja de ser tendencia y la razón es que la pareja muestra pocas cosas sobre su vida íntima y han guardado para ellos los momentos más especiales que viven ahora como matrimonio, algo que no tiene muy contentos a sus seguidores.

Aunque Ángela Aguilar y Nodal no hablan mucho sobre la etapa que están viviendo como matrimonio, quien sí dio detalles fue Yuri, la famosa cantante tuvo la oportunidad de platicar con la hija de Pepe Aguilar quien le abrió su corazón y le confesó cómo vive su matrimonio.

Según palabras de Yuri, Ángela Aguilar mencionó que está sumamente feliz por todo lo que ha vivido en estas semanas, a pesar de que su relación fue muy criticada por millones de personas que no veían para bien que ellos probaran suerte en el amor y mucho menos que se casaran.

Otra de las cosas que externó Yuri es que está encantada con la personalidad de Ángela Aguilar, quien se sabe ha sido tachada y señalada por sus presuntas malas actitudes, pero la intérprete de “Maldita Primavera”, se dijo muy contenta y sobre todo mencionó que conoció más a fondo a la joven cantante.

Una de las cosas que Yuri contó sobre el matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal es que la hija de Pepe Aguilar está maravillada con el hombre con quien ahora comparte su vida y contrario a lo que muchos piensan sobre que se pueda arrepentir, la chica está más que emocionada.

“Empezamos a hablar cosas de mujeres, de cómo se sentía estando casada, y ella me dijo: ‘Yuri, es el mejor estado, me encanta estar casada, yo no me imaginaba que fuera tan bonito estar casada’, y está enamorada”, fue parte de lo que confesó Yuri sobre el estado del matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal.