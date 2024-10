La canción de Espinoza Paz para una mujer con quien nunca pudo ser feliz y que se casó con otro

Desde que el mundo descubrió la música de Espinoza Paz, el famoso cantante y compositor no ha dejado de impresionar a todos aquellos que escuchan alguna de sus letras, pues en cualquier historia se pueden sentir identificados ya que relata lo que sucede en su vida.

Una de las canciones más populares en voz de Espinoza Paz y con la que muchos de sus ahora seguidores lo conocieron se titula “Hombre normal”, un clásico de su carrera que revela la trágica historia de amor fallida que tuvo con una hermosa mujer de Culiacán, Sinaloa.

“Hombre normal” es un tema que ha sido grabado por Espinoza Paz y por otras importantes estrellas como Diego Verdaguer o Ana Victoria, la popular pieza cuenta con millones de reproducciones en las diversas plataformas en redes sociales y solo son pocos los que conocen la historia que llevó al conocido como “Poeta del pueblo” a componer dicha letra.

“Hombre normal” fue lanzada en 2012 por Espinoza Paz como parte de un disco qué se tituló de la misma manera que el sencillo, según explicó el artista en una entrevista de radio la letra es el resultado de la historia de amor que tuvo con una hermosa chica en Culiacán, Sinaloa con quien no formalizó.

“Un día fue a verme a un palenque y yo dije: ‘no la tengo que ver’. Luego fue a buscarme a un lobby y yo no bajé, entonces me dijo mi amigo: ‘la mujer se fue encabronada porque no la recibiste, no se va a quedar ni al concierto porque ya se va’ y me dolió mucho porque yo tuve la culpa, pero se la eché a ella”, es lo que contó Espinoza Paz.