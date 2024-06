Espinoza Paz: así fue la torpe audición del cantautor para ingresar a La Academia

La nueva temporada de La Academia está por empezar y Espinoza Paz es uno de los que cumplirá su sueño de entrar como crítico, aunque cabe señalar que el famoso durante sus inicios fue descartado de los castings debido a que no cumplió con las exigencias de la producción y además se puso muy nervioso, según contó la estrella de la música.

En un video que grabó para la promoción de la temporada de La Academia que está por empezar, Espinoza Paz se sinceró sobre la vez que acudió a llevar a cabo un casting para entrar como alumno, ahí el ahora famoso dijo que se puso tan nervioso que todo fue muy torpe y un caos, razón por la que ya no fue tomado en cuenta, aunque les dejó claro que sería una gran estrella.

Espinoza Paz ya es parte de La Academia. Captura de pantalla IG/espinozapaz

¿Por qué Espinoza Paz no entró a La Academia?

“Me tocó participar, hacer casting para La Academia en Culiacán, canté yo con mi guitarra una canción mía y fue un verdadero desastre, me confundí mucho, era mucha emoción, era mucho miedo”, fue lo que dijo Espinoza Paz sobre las razones por las que no logró entrar como alumno, aunque remató su anécdota con el recuerdo que le dejó a una de las personas encargadas de recoger las hojas con la información de los aspirantes, ya que no dudó en decir que sería una gran estrella.

“Usted está viendo al siguiente famoso que va a haber en México”.

Espinoza Paz es uno de los famosos que formarán parte del panel de críticos de la nueva temporada de La Academia, el cantautor más importante en la actualidad compartirá cámara y micrófonos con Lola Cortés y Arturo López Gavito, así como también con Chiquis Rivera quienes serán los expertos que emitirán sus opiniones para los nuevos alumnos.

Espinoza Paz es una figura del regional mexicano. Captura de pantalla IG/espinozapaz

¿Cuál es la canción más famosa de Espinoza Paz?

Espinoza Paz tiene cientos de canciones populares en su voz y en la de otras estrellas de la música regional y pop, pero sin duda una de las piezas que le otorgó reconocimiento internacional es “El próximo viernes”, la melodía con la que se dio a conocer y que además fue grabada por personalidades como Thalía.

Espinoza Paz es una estrella con un talento musical y de composición. Captura de pantalla IG/espinozapaz

“El próximo viernes” es una pieza de su total autoría y ha declarado en varias ocasiones que pensó no incluirla en su disco, ya que la letra ya se había popularizado en su estado y en otros lugares al norte de México, por lo que pensó en algún momento omitirla, pero debido a que uno de sus amigos le pidió que la sumara al álbum lo hizo y ahora es reconocida en todo el mundo.

Espinoza Paz además dijo estar muy emocionado por la oportunidad que tendrá de compartir con jóvenes que tienen el gran sueño de triunfar en la música, tal y como el lo vivió en algún momento, además aseguró que está honrado de compartir con maestros de la talla de Lola Cortés y Arturo López Gavito, a quienes admira profundamente y de quien también planea aprender todo lo necesario para hacer un gran papel.