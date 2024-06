Critican a la abuela de Chiquis Rivera por la reacción a la pérdida de su bebé

El pasado fin de semana Chiquis Rivera dio a conocer que sufrió un aborto espontáneo momentos antes del concierto que ofrecería en Alburquerque, Nuevo México. Ante esto, la cantante recibió una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, aunque fue uno de éstos el que llamó la atención de los fans ya que se trataba de su abuela, doña Rosa Rivera, y que le ganó fuertes críticas debido a que fue calificado como “poco empático”.

Abuela de Chiquis Rivera recibe críticas por mensaje

La intérprete de “Abeja reina” compartió la noticia sobre la pérdida de su bebé con un video en sus redes sociales, donde de inmediato su familia la cubrió con tiernos mensaje de cariño y apoyo. Sin embargo, el de su abuela generó gran controversia ya que fue calificado por algunos internautas como “poco empático” y con “falta de tacto” ante una situación tan delicada para su nieta.

Critican a la abuela de Chiquis Rivera por comentario luego de que la cantante anunciara que sufrió un aborto espontáneo. Foto: IG @chamonic3

“Ay, chula, cuídate para el próximo. Sorry”, escribió doña Rosa Rivera a su nieta Chiquis, lo que le ganó fuertes críticas de usuarios y fanáticos. Aunque la cantante indicó en más de una ocasión tener buena relación con su abuela, la familia Rivera sostiene un fuerte pleito tanto legal como mediático que los mantiene distanciados.

“Hay abuelas que de verdad no merecen ni un saludo”, “Como dice el dicho: Sino tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada”, “Creo que le faltó empatía a su comentario”, “Muy fría y hasta sarcástica se lee la señora”, “Y así quieren que la respeten”, “Si la regó gacho con ese mensaje la verdad”, “Con una abuelita así mejor nada”, “Mensaje tan más frío e hipócrita, Dios la perdone”, “Mejor se hubiera ahorrado ese mensaje en redes sociales y hubiera ido a su casa” y “Para mí esa señora no se merece que la llamen abuela”, fueron algunos de los comentarios.

Chiquis Rivera revela que sufrió un aborto espontáneo momentos antes de su concierto. Foto: Captura de pantalla IG @chiquis

Chiquis Rivera pierde a su bebé momentos antes de su concierto

Aún desconcertada, la hija de la “Diva de la Banda” compartió un clip en su cuenta de Instagram donde pide disculpas al público por la inesperada cancelación de su concierto y explica que fue hospitalizada de emergencia tras presentar fuertes dolores y sangrado. Esto la alertó debido a que tenía 7 semanas de embarazo, algo de lo que se había enterado tan sólo dos semanas antes de sufrir un aborto espontáneo.

"Estaba desde temprano, de hecho, ya estaban empezando con el cabello, con el maquillaje y, durante el soundcheck, tenía dolores, como cólicos y yo tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque sí estaba sangrando poquito, cuando aterricé aquí en Alburquerque, pero hablé con mi doctora me dijo que no me preocupara, que me la llevara suave, que no brincara en el escenario, pero al día siguiente tenía mucho dolor”, relató.

Explicó: "No aguanta el dolor, no podía ni caminar, me llevaron a la sala de emergencias y es cuando me di cuenta que, desafortunadamente, tuve un aborto espontáneo (...) Me gusta ser una persona responsable, una mujer de mi palabra, y quería cumplir con mi fecha pero, de repente, paso esto, y también físicamente iba a ser un poco difícil, pero más emocionalmente, les pido disculpas de todo corazón".