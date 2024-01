Adán Canto: ¿Quién es el actor de origen mexicano que murió hoy víctima de cáncer?

Luego de que el 9 de enero de este año se anunciará el fallecimiento de este actor mexicano, las redes sociales se conmocionaron, pues el actor tenía tan solo 42 años y una gran carrera por delante.

Pues al parecer falleció el lunes por un cáncer de apéndice, según su representante Jennifer Allen, pues en un comunicado a CNN dijo que "tenía una profundidad de espíritu que pocos realmente conocían"

Seguir leyendo:

Muere Adán Canto, querido actor mexicano americano a los 42 años, padecía cáncer

¿Quién era el actor mexicano Adán Canto?

El actor mexicano nació en Ciudad Acuña, Coahuila, su nombre real era José Luis Narváez Canto y según una entrevista de niño tocaba el piano y a la edad de nueve años hizo su debut en el cine en Como agua para chocolate y a los 16 se convirtió en un cantante profesional.

Su primer papel en el cine fue en 2009 en la película Sin memoria, para luego conseguir un papel de reparto en Te presento a Laura, también protagonizó dos películas mexicanas recientes: Amar no es querer y Casi 30.

También con la serie The Following debutó en Estados Unidos e interpretó el papel del mutante Paul Torres Sunspot en la cinta X-Men: Days of Future Past, dirigida por Bryan Singer.

En 2016, ocupó el papel protagónico de Aaron Shore, en la famosa serie de televisión estadounidense Designated Survivor, donde actuó con Kiefer Sutherland y que lo hizo mundialmente conocido.

Adan Canto y su esposa Stephanie Ann Canto/Créditos:@adancanto

Interpreta a Armand Morales, miembro de una red de crimen organizado, en la primera temporada de la serie The Cleaning Lady, estrenada en México y Latinoamérica a través de HBO MAX en enero de 2022, por lo que es tristísimo su adiós, pues deja atrás a su esposa Stephanie Ann Canto y sus dos hijos.