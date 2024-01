Eugenio Derbez da lección de vida a sus haters y revela una faceta oculta de su vida

Eugenio Derbez dio una lección de vida a sus haters, esto luego de que el querido artista mexicano fuera criticado por exponer en redes sociales que cuando las personas publican que rescatan a algún animalito o hacen alguna acción en pro de los animales hay quienes desaprueban la acción afirmando que sólo se debe ayudar a los niños o ancianos.

El actor confesó que no estaba de acuerdo con quienes critican las buenas acciones y confesó que él mismo lleva años ayudando a los perritos callejeros o que necesitan ayuda lo que desató el aplauso de sus seguidores pero hubo quienes criticaron la acción.

“Es una cosa muy extraña, la gente acá diciendo que por qué no se rescatar niños, que por qué los abuelitos, los ciegos. Y uno dice: estoy ayudando a perros, tu ayuda a quien más quieras”, comentó Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez además reveló que desde que era un adolescente se dedicó a rescatar a los más indefensos, el también comediante se distingue por siempre alzar la voz en favor de los desprotegidos, incluso lleva años siendo vegano al igual que su hija Aislinn Derbez.

“Desde que tenía yo 16, 17 años me he dedicado a proteger animales y recoger perros de la calle nada más que luego no lo hago tan público”, reveló Eugenio Derbez.