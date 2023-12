Eugenio Derbez stalkea a Victoria Ruffo y así reaccionó Alessandra Rosaldo al enterarse

Eugenio Derbez sorprendió al dejar en evidencia que stalkea a su expareja Victoria Ruffo, fue el hijo de ambos, José Eduardo Derbez quien se percató del comportamiento de su famoso padre y además lo dejó en evidencia sorprendiendo hasta a Alessandra Rosaldo, su actual pareja.

Todo ocurrió cuando la familia acudió al programa "Pinky Promise" conducido por Karla Díaz para promocionar la temporada 4 de "De viaje con los Derbez", cuando José Eduardo Derbez fue cuestionado por un usuario de redes sociales sobre si su mamá veía la serie y qué opinaba de ella.

José Eduardo Derbez y su madre Victoria Ruffo llevan una excelente relación Foto: Instagram victoriaruffo

Sigue leyendo:

Eugenio Derbez habla de la posible reconciliación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann: "ella decidirá"

Eugenio Derbez revela por qué Aislinn es su hija favorita

Eugenio Derbez stalkea a Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo lo deja en evidencia

En ese momento el reconocido comediante visiblemente emocionado respondió "contesta la verdad" a su hijo, quien tranquilamente contestó "ella me dice que no" pero en ese instante Eugenio Derbez completo la frase con "que nunca ha visto un sólo capitulo".

A lo que su hijo le respondió ¿y tú como sabes?, el hijo de la desaparecida Silvia Derbez se puso nervioso y exclamó "porque me lo has dicho" pero José Eduardo Derbez aclaró "no, lo ha dicho ella en entrevistas", lo que provocó gran sorpresa entre todos los presentes Aislinn Derbez, Vadhir Derbez, Karla Díaz y hasta en Alessandra Rosaldo.

"Tú estas muy pendiente de las entrevistas de Victoria", enfatizó Alessandra Rosaldo.

La esposa del querido comediante lo dejó así en evidencia al aclarar que estaba pendiente de las declaraciones que la madre de su hijo daba a los medios de comunicación lo que provocó las risas de todos los presentes y hasta el mismo Eugenio Derbez se vio acorralado.

El protagonista de "No se aceptan devoluciones" añadió "le hemos preguntado que si los ve y dice que no".

Victoria Ruffo vería a escondidas "De viaje con los Derbez", donde sale su hijo y su ex Eugenio Derbez

Pero José Eduardo Derbez no sólo puso en apuros a su padre sino también hizo confesiones sobre su madre Victoria Ruffo, compartió que aunque ella dice que no los ve "yo siento que a escondidas si los ve", relató que podría verlos cuando se encuentra sola en su casa.

El también actor dijo que a veces hace comentarios de cosas que sucedieron en la serie, pero que no la deja en evidencia porque no quiere apenarla ni hacer que los deje de ver pero que si ha tenido comentarios donde le recuerda cosas que le dijo a su papá pero que se dieron a conocer en el popular reality show de la familia.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se casaron en 2012 Foto: Instagram ederbez

Puedes escuchar el momento en el minuto 1:17:30