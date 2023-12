Eugenio Derbez revela por qué Aislinn es su hija favorita

El actor, productor y comediante Eugenio Derbez quedó exhibido por sus hijos en plena entrevista luego de José Eduardo y Vadhir revelaron el nombre del hijo favorito del creador de personajes como “El Lonje Moco”, “El super portero”, “Armando Hoyos”, entre muchos más.

Fue durante su participación en el programa digital “Pinky Promisse” conducido por Karla Díaz que la familia Derbez coincide con que Aislinn es la favorita de Eugenio, y éste lejos de negarlo reveló las razones por la que su hija mayor es su predilecta.

¿Es su hija favorita?

Durante la sección en la que los seguidores del programa de la integrante de JNS envían a los invitados, José Eduardo Derbez sin pelos en la lengua respondió a una de éstas en la que lo cuestionaron sobre quién de todos sus hermanos era el favorito de Eugenio Derbez.

Sin pensarlo, el conductor de “Miembros Al Aire” aseguró que es su hermana Aislinn la favorita de su famoso padre, y con esta respuesta coincidió Vadhir Derbez e incluso el mismo Eugenio aceptó que tiene más afinidad con su primogénita que con el resto de sus hijos.

Y es que, de acuerdo con José Eduardo Derbez lo que dice Aislin es “ley” para el patriarca de la familia, en cambio si él o Vadhir dicen algo, ambos son ignorados por el comediante, sin embargo, Eugenio dio las razones por las que siempre está más cerca de Aislinn.

“No, lo que pasa es que luego me da consejos, me dice mira papá leí esto y deberías de comer y probar esto, entonces le hago caso a las cosas que me recomienda…”, explicó Eugenio Derbez