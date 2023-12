Aislinn Derbez revela por qué Mauricio Ochmann no asistiría a su podcast

Después de su divorcio, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann mantienen una buena relación con el fin de que su hija Kailani, crezca cerca de ambos. A pesar de que son muy abiertos sobre los detalles de cómo se llevan ahora, recientemente la actriz destacó que su exesposo podría no estar dispuesto a participar en su podcast, en el que ha hecho revelaciones sobre su vida privada.

La hija de Eugenio Derbez lanzó "La magia del caos", un podcast en el que deja que las celebridades abran su corazón y revelen detalles de su vida. Las conversaciones son muy emotivas, por lo que también la artista, de 37 años, ha hecho algunas declaraciones importantes, incluso sobre su familia y sus relaciones amorosas.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tienen una relación cordial tras su divorcio IG @aislinnderbez

¿Por qué Mauricio Ochmann no iría al podcast de Aislinn Derbez?

La protagonista de "¿Qué culpa tiene el Karma?" constantemente invita a celebridades a platicar sus historias, por lo que al preguntarle si en algún momento estará su exesposo Mauricio Ochmann, la actriz destacó que posiblemente no vaya, debido a que no cree que quiera ya que prefiere mantener un perfil bajo sobre su relación sentimental.

"Creo que nuestra relación es nuestra relación y así como la llevamos creo que está muy bien. (...) No sé si en un futuro (vaya), pero no", destacó Aislinn, quien entre risas también aseguró que es muy cauteloso. "¡Qué tal si le saco preguntas! Es que él es muy reservado, es muy cuidadoso con lo que expone de él mismo", justificó la actriz.

Mauricio Ochmann cuida su vida privada IG @mauochmann

"Como que cuida mucho su vida privada y entonces a mí se me hace que dice: 'Ay, esta mujer', ya sabe que soy medio filosa, entonces le asustan mis preguntas. (...) Yo creo que no quiere que le ande preguntando yo intimidades", destacó, sin embargo, aseveró que no descarta por completo la invitación: "Algún día lo convenceremos, vamos a ver, voy a hacer ahí la talacha".