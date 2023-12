Eugenio Derbez habla del divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann: "pensé que iban a estar juntos toda la vida"

El famoso cantante, Eugenio Derbez se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista con la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, en la que habló de la manera en la que afrontó la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Fue hace unos años cuando la protagonista de "A la mala" y el galán de "El Señor de los Cielos" sorprendieron a toda la industria al anunciar su separación después de varios años de matrimonio. Durante el tiempo que estuvieron juntos procrearon a una hija.

En la reciente transmisión del programa "Ventaneando", Pati Chapoy, titular de la transmisión, compartió otra parte de la entrevista que concedió Eugenio Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo. Ambos expresaron su opinión sobre el divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

En la plática el creador de "La Familia P.Luche" dijo que cuando Aislinn Derbez cambió de manera radical, por lo que llegó a pensar que la estaba perdiendo. Dijo que el divorcio de su hija con Mauricio Ochmann no se lo esperaba pues llegó a creer que estarían juntos toda la vida.

"Cuando mi hija se casa se convirtió en otra persona, sentí que la perdí, ya no era mi hija. No me lo esperaba (que se separaran), pensé que iban a estar juntos toda la vida", dijo Eugenio Derbez.