Paul Stanley revela su terrible experiencia en La Casa de los Famosos: "no es para todos"

A pesar de que ya pasaron algunos meses desde que se terminó La Casa de los Famosos México, Paul Stanley recientemente rompió el silencio y habló de su terrible experiencia en el reality show. El conductor de Hoy explicó que no fue fácil estar encerrado por varias semanas y convivir todo el tiempo con sus compañeros, incluso con los integrantes del "Team Infierno".

Durante el recuento del año del matutino de Televisa, el presentador reveló cómo fue su experiencia al ser parte del reality, uno de los programas más exitosos de los últimos tiempos. Indicó que durante las cinco semanas se pudo dar cuenta de algunas actitudes de sus compañeros, y confesó que solo logró hacer una amistad con pocos de los que estuvieron en la emisión.

Sigue leyendo:

Wendy Guevara revela que Sergio Mayer habría intentado quitarle los derechos por su imagen

Filtran integrantes de La Casa de los Famosos 4; esta polémica celebridad sería la más odiada

Paul Stanley confiesa cómo fue estar en La Casa de los Famosos

"Fueron cinco semanas donde te das cuenta que fueron muchos aspectos y cosas de compañeros que no te gustan y a fuerza tienes que pasar por eso. Yo creo que el reality no es para todos", dijo el hijo de Paco Stanley durante la dinámica en el programa Hoy, en la que también mencionó quienes fueron los integrantes con los que actualmente tiene una buena relación.

"Con los únicos que volví a hablar fue con Jorge y Ferka, Marie Claire que coincido con ella. Del Team Infierno, con los únicos que he tenido contacto como una verdadera amistad es con Wendy y con Nicola", destacó el conductor, quien fue parte del "Team Cielo", por lo que a pesar de ser rival de la ganadora de La Casa de los Famosos, pudo hacer una buena amistad afuera.

Paul Stanley mostró su verdadera personalidad en La Casa de los Famosos Foto: Especial

Paul Stanley rompe el silencio sobre la polémica con el Team Infierno

El también presentador de "Miembros al Aire" hizo mención de las polémicas que se vivieron dentro de la casa, y destacó que los sentimientos se desbordan, por lo que tuvo brotes de ansiedad. "Te pone todo a flor de piel estar ahí adentro y la verdad yo no me vendo por nada. Puedes bromear y echar relajo, pero cuando es con saña y molestando a alguien, eso no lo puedo permitir", sentenció Paul.

Finalmente, Paul Stanley insistió que hubo un favoritismo hacia el "Team Infierno" por parte de la producción. "Siento que les dieron muchas concesiones, porque a la hora de entrar pusieron muchas reglas y no se cumplieron, así lo digo", resaltó el conductor del programa Hoy.