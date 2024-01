“¡Qué bueno que no está!”: Galilea Montijo sorprende con polémico comentario sobre Andrea Legarreta

Galilea Montijo se encuentra en medio de la polémica debido a que durante una de las últimas emisiones del programa “Hoy” realizó un comentario sobre Andrea Legarreta que generó una gran controversia en plataformas digitales pues resulta que en plena transmisión en vivo la tapatía expresó sentirse contenta ante la ausencia de su compañera, quien ha estado fuera del exitoso matutino de Televisa por temas de salud, por lo que, como era de esperarse, se generó un gran revuelo en torno al tema en redes sociales.

Esta nueva controversia que involucra a las conductoras estelares de “Hoy” ocurrió el pasado jueves 25 de enero justo cuando Galilea Montijo y Raúl “Negro” Araiza entrevistaron a Mía Rubín, quien acudió al programa para realizar la presentación oficial de su primer sencillo oficial como solista, el cual se llama “Diablo” y en cuanto comenzó la sección la tapatía realizó el comentario que generó polémica.

Galilea Montijo celebra la ausencia de Andrea Legarreta en "Hoy"

“Qué bueno que no está tu mamá”, comenzó su discurso Galilea Montijo provocando cierta sorpresa en Mía Rubín, sin embargo, la tapatía de inmediato señaló que se refería a que se alegraba de que su compañera se encontrara descansando y completando su recuperación tras los recientes problemas de salud que presentó, además, señaló que su ausencia sirvió para que quedara en claro que los elogios para la joven cantante no eran motivados por la presencia de su madre, sino por su talento.

“Ya está descansando, ya está bien, pero que bueno que no está tu mamá, para que ‘ay, es la hija de Andrea Legarreta’ ¡no! No lo decimos por Andrea Legarreta, amamos a tus papás, a tu familia, pero independientemente de eso, ustedes son unas niñas que se ganan el corazón de la gente que tienen a su lado, nosotros que las conocemos desde niñas sabíamos que iban a terminar aquí porque los traen en la sangre, lo traes Mía, eres una niña talentosísima”, expresó Galilea Montijo.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta figuran como las conductoras más influyentes de la farándula mexicana. Foto: IG: galileamontijo

Cabe mencionar que, cuando Galilea Montijo dijo “Qué bueno que no está tu mamá”, Raúl Araiza agregó “porque nos interrumpe” y sus palabras también provocaron controversia pues dejó en evidencia que esta situación podría ser algo que genere molestia entre el equipo de conductores.

Es importante señalar que este controversial momento no pasó a mayores y el programa continuó de manera normal, sin embargo, en redes sociales no ocurrió de la misma manera pues las imágenes han dado pie a que se originen distintas teorías sobre la relación entre los miembros del elenco del programa “Hoy”.

Andrea Legarreta reaparece tras superar la influenza

Al menos los últimos cuatro programas de “Hoy” han estado marcados por la ausencia de Andrea Legarreta, quien fue diagnosticada con influenza tipo A, por lo que ha tenido que guardar reposo en casa, no obstante, durante este lapso estuvo alejada de redes sociales y no emitió información sobre su salud, por lo que se había generado cierta preocupación entre sus fans, no obstante, tras el debut oficial de Mía Rubín como cantante, la también actriz envió un video para desearle una buena carrera a su hija y en la grabación se pudo constatar que su recuperación va por muy buen camino.

Andrea Legarreta se ausentó de "Hoy" durante los últimos días por problemas de salud. Foto: YT: programahoy

Hasta el momento se desconoce cuál es la fecha en la que Andrea Legarreta regresará a ocupar su lugar de privilegio en “Hoy”, sin embargo, se espera que esta incógnita sea resuelta en cuanto arranque la emisión del matutino el próximo lunes 29 de enero.