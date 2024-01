¡Juan Osorio se nos casa! Le pedirá matrimonio a su novia: "Con ella voy a terminar los días de mi vida"

Juan Osorio suele vivir las emociones al límite, siempre sincero frente a las cámaras como lo es en la vida real. Como un productor de telenovelas famoso y con el montaje de la nueva versión de Aventurera para este 2024, contando con Irina Baeva como su protagonista, el ex de Niurka también ha pasado momentos amargos en meses recientes tras la muerte de su madre.

A la par del señor Osorio, su hijo Emilio Osorio también goza de las mieles del éxito y el amor, pues tras culminar su relación con Karol Sevilla encontró una relación más sana y comprometida con Leslie Gallardo, de quien es novio hace pocos meses.

Juan y su hijo Emilio están felices en el amor con sus parejas. Foto: Especial

Ante esto, don Juan Osorio sólo puede agradecer las cosas buenas que le rodean y, acorde a esto, reveló en horas recientes que está tan feliz a lado de su novia Daniela que está convencido que pasará el resto de su vida con ella, por lo cual ya piensa en matrimonio.

¿Juan Osorio se casa? Revela que le propondrá matrimonio a su novia

Ha vivido momentos dulces y amargos ante la lente pública, por esa razón es que Juan Osorio sabe muy bien que ahora tiene la paz suficiente para comprometerse de nuevo. "Me encanta, siempre he sido abierto con mis cosas. Lo personal es bonito, eres una persona pública, no tienes porqué cegarte y dar la cara, pero estoy en un proceso bien bonito. Yo creo que dentro de mi trabajo, este amor y este cariño que tengo por Dany, es una mujer muy linda y maravillosa", comentó.

Luego de esto, sentenció: "Yo creo que sí voy a formalizar la relación, tengo muchas ganas y lo estoy planeando todo".

Juan Osorio se ve con Daniela hasta el final de sus días

Ante esta revelación, Juan precisó que Dany está en la misma sintonía que él. "Estamos en un proceso de planear y de sorprenderla a ella, pero de este corazón y esta mente sí está", contó. Al ser cuestionado sobre si esto confirmaba una boda con su novia Daniela, él aceptó.

"Sí, por supuesto. Yo creo que, así lo voy a decir, estoy tan convencido y tan enamorado y valoro tanto a la familia de Dany, a Dany, el cariño que me han dado y lo he platicado con mis hijos", confesó.