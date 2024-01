Yeri Mua revela su secreto para bajar de peso, solo necesitas 60 pesos

Actualmente, Yeri Mua tiene uno de los físicos más envidiables de toda la farándula en México, sin embargo, esto no siempre ha sido así pues ella misma ha comentado en distintas ocasiones que hace algunos años tenía un problema de sobrepeso, el cual, asegura, logró superar con un súper producto que se puede conseguir muy fácilmente y por tan solo 60 pesos, por lo que en esta nota te contaremos todo acerca del secreto de la “Bratz Jarocha” para perder peso en poco tiempo.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Yeri Mua decidió revelar su secreto para bajar de peso luego de haber protagonizado una polémica en redes sociales con las fanáticas del K-Pop pues luego de llamarlas “viejas rancias” algunas internautas comenzaron a publicar distintas fotos de la influencer en las que se mostraba cómo es que lucía antes de ser famosa y se hacía especial énfasis en su sobrepeso, no obstante, la también cantante logró manejar de manera correcta la situación y habló de esa etapa de su vida, además, aprovechó para revelar cuál fue su secreto para perder peso.

De acuerdo con las palabras de Yeri Mua, su problema de sobrepeso le llegó a originar serias inseguridades respecto a su apariencia pues señaló que en las pocas fotos que se tomaba procuraba que no apareciera a cuadro su vientre, además, mencionó que “ya se había resignado a ser fea” por lo que ni se tomaba la molestia de arreglarse.

Yeri Mua revela su secreto para bajar de peso en poco tiempo

En otro momento de su video, "La Bratz Jarocha" señaló que en cuanto decidió darle un cambio radical a su vida lo primero que hizo fue acudir al nutriólogo y comenzar a hacer extenuantes rutinas de ejercicio, sin embargo, aseguró que estas medidas no le sirvieron en lo absoluto pues no bajó ni un solo gramo, no obstante, la influencer señaló que detectó que tenía un serio problema de estreñimiento por lo que fue a una conocida cadena de farmacias y compró la “Simi Fibra”, producto que en cuanto comenzó a consumir la ayudó a perder peso y todo por la módica cantidad de 60 pesos.

“En realidad nunca pude bajar de peso ni con diera ni con ejercicio, entonces ahí me di cuenta que pues que, quizás, estar gordita ya era mi destino en la vida, hasta que me di cuenta que no podía cag*r y no podía y me fui al doctor Simi y me compré una fibra que se llama Simi Fibra que vale como 60 pesos y me la empecé a tomar todos los días porque yo tenía estreñimiento crónico, yo me lo tomaba todos los días pero para cag*r y me di cuenta que la ropa me empezó a quedar más floja”, comentó Yeri Mua.

Cabe señalar que, Yeri Mua señaló que tras esta primera gran pérdida de peso decidió darse una ayudadita y comenzó a someterse a distintas cirugías estéticas que la ayudaron a conseguir su impactante físico actual. De acuerdo con las palabras de la influencer, hasta el momento se ha sometido a dos liposucciones, una marcación abdominal, una rinoplastia, se hizo la lipopapada, además, se inyectó los glúteos para aumentar su volumen y se puso implantes mamarios.