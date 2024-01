Paola Suárez da importante anuncio sobre su demanda tras perdonar a su exnovio

Paola Suárez sigue dando de qué hablar en redes sociales después de que fuera agredida físicamente por su exnovio, José de Jesús "N", sobre todo después de que anunció que lo perdonó. Ahora, en sus redes sociales, la influencer acaba de dar un anuncio con respecto al caso de su exprometido, por lo que ha generado muchas expectativas en sus millones de seguidores.

Hace unas semanas, la integrante de "Las Perdidas" acaparó la atención de la prensa y de las plataformas digitales luego de ser golpeada presuntamente por su prometido, identificado como José de Jesús "N", quien supuestamente también le quería robar su dinero. La creadora de contenido tuvo lesiones en varias partes de su cuerpo, incluido el rostro, por lo que pasó unos días en un hospital de León, Guanajuato, su ciudad natal.

¿Paola Suárez retiró la demanda contra su exnovio?

Debido a las agresiones en su contra, Paolita Suárez demandó a su ex pareja ante a las autoridades, sin embargo, después de que dijera que lo había perdonado, los usuarios de redes sociales comenzaron a especular que tal vez regresaría con él. No obstante, la amiga de Wendy Guevara compartió que sigue con el proceso legal en contra de Jesús.

La influencer compartió en su cuenta de Instagram una foto desde los juzgados de León, confirmando así que sigue con la demanda contra su presunto agresor. "Muchas gracias a mi equipo legal por todo su apoyo. Lidera Soluciones Jurídicas. @liderasolucionesbjx @tadeonava25 y a @lolisquir Muchísimas gracias", fue lo que escribió "La Patitas", como le dicen de cariño, para subir la imagen.

¿Paola Suárez vuelve con su exnovio?

Asimismo, en el programa Hoy de este 24 de noviembre, el reportero Sebastián Reséndiz declaró que Paola Suárez continúa con la demanda en contra de su ex. "Lo que ella me contestó es que ya no quiere que se hable de este tema en entrevistas. Que ella siga adelante por la vía legal. Por lo tanto, es falso que vaya a regresar con su ex”.