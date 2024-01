Yuri afirma que no sabía el fuerte significado detrás de 'El Apagón': 'Nunca me di cuenta' | VIDEO

La cantante Yuri posee una de las voces más privilegiadas dentro del medio artístico en México . No por nada se ha mantenido vigente durante más de 30 años de carrera, deleitando a su público con su gran talento.

Por primera vez, Yuri rompe el silencio y habla acerca de una de sus canciones más famosas 'El Apagón', y el perturbador significado que encierra la letra. Esta melodía es una de las más famosas de la cantante y la ayudó a alcanzar la cúspide de la fama en México, colocándola como una de las artistas favoritas de la época de los ochentas.

En entrevista, Yuri mencionó que no se había dado cuenta de lo que estaba cantando y que la letra en realidad habla de abuso sexual e incesto

"Yo nunca me di cuenta que El Apagón es un incesto. Yo canté por años la canción. Yo imagínate siendo cristiana cantando 'Era Mi Papá'. Tuve que cambiar la letra de la canción".

Yuri afirma que aún sigue cantando 'El Apagón' en sus conciertos, aunque le cambió la letra para no mencionar 'era mi papá' en el remate del coro. Usuarios de redes sociales criticaron la postura religiosa de la cantante jarocha, pues afirman que no le parece mal que hable de un abuso y hasta la sigue cantando, pero el tema del incesto sí le parece incorrecto debido a que ella profesa el cristianismo.

La rubia artista mexicana ha estado en el ojo del huracán en los últimos años debido a su abierto rechazo a la comunidad LGBT, el movimiento feminista y al matrimonio igualitario, razón por la cual fue nombrada 'Yuri la menos'.

¿Qué dice la letra de 'El Apagón' y cuál es su significado?

Iba sola por la calle

Cuando vino de pronto un apagón

Vale mas que yo me calle

La aventura que alli me sucedió

Me tomaron por el talle

Me llevaron al cubo de un Zaguán

Y en aquella oscura calle

Ay, que me sucedió

Con el apagón que cosas suceden

Con el apagón que cosas suceden

Me quede muy quietecita en aquella

Terrible oscuridad

Y una mano ay ligerita

Me palpo con confianza y libertad

Si el peligro estaba arriba

Acá abajo la cosa andaba peor

Fue tan fuerte la ofensiva

¡Ay! Que me sucedió

Con el apagón que cosas suceden

Con el apagón que cosas suceden

Con el apagón que cosas suceden

Con el apagón que cosas suceden

Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad

Me quitaron el abrigo

El sombrero y que barbaridad

Yo pensaba en el castigo

Que a aquel fresco enseguida le iba a dar

Cuando encendieron las luces

¡Ay!

Era mi papá

Con el apagón que cosas suceden

Con el apagón que cosas suceden

Con el apagón que cosas suceden

Con el apagón que cosas suceden

Con el apagón

'El Apagón' cuenta la historia de una joven que va caminando sola por la calle, cuando de pronto la luz se va y relata 'la aventura que allí le sucedió'. Aprovechando la oscuridad del apagón, alguien la toma por la fuerza y la mete a un rincón para abusar de ella. La joven es toqueteada sin su consentimiento 'con confianza y libertad' por el sujeto que la acosa. Cuando se prenden las luces se da cuenta que aquel sujeto que la somete, es su papá.