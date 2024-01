Amigas de “El Mimoso” y de María Elena Delfín, cuentan toda la verdad: “tú lo indujiste a tomar”

A una semana de haberse hecho virales las declaraciones de María Elena Delfín, actual esposa de Luis Antonio López “El mimoso”, ya han salido varias personas cercanas a la pareja a hablar sobre cómo era la relación del cantante y su esposa.

Y es que, hace unos días la ex empleada doméstica del ex vocalista de El Recodo, salió en defensa del cantante, sin embargo, ahora dos amigas del matrimonio revelan que la que siempre fue violenta con “El mimoso” en realidad fue María Elena Delfín además una de ellas la acusa de ser quien lo hizo recaer en el alcohol nuevamente.

Amigas de la pareja aseguran, María es la violenta.

La primera amiga llamada Elena Jiménez, salió en las redes sociales quien se mostró muy desconcertada de la forma de actuar de su amiga Elena Delfín, quien es aún esposa de Luis Antonio López, por lo que le envía un mensaje a ésta y le recordó la vez que estando muy tomada comenzó a soltar de manotazos no solo a “El mimoso” sino a ella también.

Y es que de acuerdo con Elena Jiménez todo ocurrió un 26 de junio, fecha que recuerda a la perfección por ser cumpleaños de uno de sus hijos, ese día los tres estaban tomados, sin embargo, fueron a cantarle las mañanitas a su hijo, de ahí se movieron a la presentación que tendría el cantante en otro lugar.

“...discutieron ustedes en el carro y yo te dije ‘calmate’, les dije a los dos y todo eso, pero, la que se puso muy mal fuiste tu en el carro y hay testigos, de hecho tu a mi me soltaste manotazos, y la verdad hasta me sorprendí que tu me hayas puesto las manos encima…”dijo Elena Jiménez

Luego de esta actitud, Jiménez aseguró que no quiso hacer más al respecto pues quiso creer que todo era producto del alcohol, sin embargo, al llegar a su casa ocurrió algo más fuerte aún, pues “El mimoso” se salió de la casa por lo que éste se fue a un hotel, sin embargo, Jiménez asegura que tuvo una reacción “histérica”.

“Empezaste a aventar las puerta, me volviste a pegar a mi, saliste corriendo a la calle…tratamos de calmarte…y te pusiste muy mal y tu lo sabes por que incluso tu dijiste ‘no sé qué me pasó’, el arranque que tuviste fue muy fuerte”, dijo Elena Jiménez

Finalmente Elena Jiménez revela que, la aún esposa del Mimoso rogaba por recuperar su matrimonio y estaba dispuesta a todo por arreglarse con el cantante, por lo que para la amiga de la pareja se le hace raro que ahora haga declaraciones de violencia en contra del cantante.

Además de Elena Jiménez, otra mujer de cabello negro de quien se desconoce su nombre hasta el momento pero que asegura ser amiga de ambos, salió a hablar de la relación de El mimoso y Elena Delfín, en dicho video, esta mujer revela que la esposa del cantante tomaba mucho y que incluso ella hizo que el ex vocalista de La Banda El Recodo recayera en el alcohol.

Aseguran que Elena fue la culpable que el cantante recayera en el alcohol.

Por otra parte, la mujer de cabello negro comenzó a contra la vez que supuestamente “El mimoso” violentó a su esposa y deja claro que lo que ella dice es la versión que Elena Delfín le contó, cabe aclarar que desde la pelea antes mencionada el cantante ya no vivía con ella por lo que Delfín se regresó sola a Monterrey.

Pese a esto, en una ocasión que se vieron tuvieron una fuerte pelea de la cual ya circula en redes sociales el video en donde Elena Delfín quiso quitarle una pulsera al cantante, luego de esto hubo un fuerte forcejeo entre los dos, sin embargo, de acuerdo con lo que dice la amiga de la pareja, “El mimoso” pidió ayuda a su cuñado para que tranquilizara a Delfín y luego éste se fue, pero la aún esposa del cantante aprovechó todo para acusarlo de violencia.

“ella me dijo ‘yo me fui con los abogados por que nos dejamos marcas’, entonces, eso no es golpes, yo te quiero mucho pero eso no es golpes y también hiciste el comentario que ese era tu as bajo la manga” finalizó.