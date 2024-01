Wendy Guevara conmueve al revelar en qué gastó el premio de “La Casa de los Famosos”

Wendy Guevara se convirtió en tema de conversación en rede sociales durante las últimas horas debido a que reveló que hizo con el jugoso premio de cuatro millones de pesos que ganó en “La Casa de los Famosos” y la influencer se ganó el respeto de miles de internautas debido a que confesó que aprovechó su fortuna para tener un extraordinario detalle con sus padres, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Estas declaraciones de Wendy Guevara fueron vertidas durante una entrevista que le concedió a Adela Micha, en la cual, hablaron de distintos temas de la vida personal y profesional de la influencer que saltó a la fama gracias al video viral de “Las Perdidas”. La reconocida periodista fue directo al grano y cuestionó a la famosa sobre lo que hizo con el dinero que ganó por su participación en “La Casa de los Famosos”.

Wendy Guevara ganó cuatro millones de pesos tras coronarse en "La Casa de los Famosos", Foto: IG. soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara revela qué hizo con el premio de “La Casa de los Famosos”

Como se dijo antes, Wendy Guevara se llevó un total de cuatro millones de pesos por haber ganado “La Casa de los Famosos” y la influencer señaló que dicha suma de dinero le alcanzó para liquidar su casa, además, cambió de camioneta y lo que más llamó la atención fue que dijo que le dio dinero a sus padres para que finalmente dejaran de trabajar y pudieran llevar una vida más tranquila, por lo que su noble acción tuvo una gran repercusión en plataformas digitales.

“Me liquidé mi casa, Adela, porque tenía medio año que acababa de sacar mi casa pero a crédito hipotecario entonces rápido llegué y la liquidé, tenía una camioneta y dije ‘mejor me voy a comprar una más bonita’ y me compre otra, está bonita, me gusta mucho. Entonces de ahí les di dinero a mis papás, para que ellos pusieran un negocio y eso, pero no lo quisieron poner ellos que prefieren… y yo les dije: ‘si quieren quédense con el dinero o si quieren poner algo, pero ya no trabaje ninguno de los dos, ya bien a gusto’, les dije además yo estoy trabajando y sé que no van a vivir toda su vida con eso y yo cada que voy a León llegó y les doy su cantidad de dinero a cada uno” expresó Wendy Guevara.

Para finalizar, Wendy Guevara señaló que también le puso un negocio a su mamá, además, comentó que sus dos hermanos también se han visto beneficiados, pues a uno también lo ayudó a poner negocios, mientras que su otro consanguíneo es propietario de distintos centros de rehabilitación.

“Mi papá hacía bolsas, zapatos y esas cosas, ya sabes, la capital del calzado, pero ahorita ya no y mi mamá hizo el aseo muchos años en una casa y siempre trabajó de ama de casa, de hacer limpieza y luego vendía comidas, tenía una fondita y ahorita le puse a mi mamá un local de semillas y cereales y todas esas cosas y ella lo abre, le digo ‘tú abre cuando quieras’ y como yo le di el capital me dice ‘oye ahí tengo el dinero’ y le digo ‘el dinero es para ti, nada más abre y cierra cuando quieras’, mi hermano puso un negocio y así y mi e otro hermano tiene centros de rehabilitación y mi papá le ayuda y es lo único que hace”, finalizó la ganadora de “La Casa de los Famosos”.