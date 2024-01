Alfredo Adame explota en contra de Wendy Guevara por llamarlo "viejillo", y lo tachan de transfóbico

Alfredo Adame vuelve al centro de la polémica después de que hiciera comentarios transfóbicos en contra de Wendy Guevara. El actor y conductor ya se había lanzado en contra de la influencer, pero esta vez hizo que los usuarios de redes sociales se molestaran debido a que se refirió a la ganadora de La Casa de los Famosos, como hombre y no como mujer.

El ex conductor de Hoy tuvo un encuentro con la prensa y le preguntaron sobre su próxima participación en La Casa de los Famosos 4, la cual es una producción de Telemundo. Sin embargo, el también actor, de 65 años, recodó algunas de sus conflictos con personalidades del espectáculo, como es el caso de la integrante de "Las Perdidas", a quien se le lanzó con comentarios despectivos sobre su físico e identidad de género.

Alfredo Adame hizo comentarios en contra del reality show en el que participó la influencer, pues aseguró que fue "un fracaso", a pesar de que en los registros tuvo altos niveles de audiencia. “La otra Casa de los Famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado”, dijo el actor para referirse a Wendy Guevara.

De acuerdo al ex galán de telenovelas, después de que él comentó que la celebridad de internet tenía que prepararse para hacer una carrera en el medio, Wendy lo atacó. "Me dijo que era un ‘viejillo pendej* y que me iba a romper la mad*e’, el pendej* es ese gordo feo. Yo lo único que dije es que lo quisieron usar, le armaron una gira a una persona sin talento, que no tiene ninguna habilidad, ninguna destreza”, comentó el histrión ante las cámaras.

Alfredo Adame se refiere en masculino hacia Wendy Guevara IG @soywendyguevaraoficial

¿Qué dice Alfredo Adame sobre la presencia de Kimberly "La Más Preciosa" LCDLF4?

Sobre la posibilidad de que en el reality también esté la amiga de Wendy, Kimberly "La Más Preciosa", Adame aseguró que no tiene nada en contra de ella, que la rivalidad solo es con la integrante de "Las Perdidas", quien presuntamente contestó a sus ataques.

“Ella nunca ha hablado mal de mí, pero el otro gordo (Wendy) que es su amigo, me ofendió y quiso denostarme. A mí si llegas a insultarme te digo ‘gordo, feo, viejo’, no me meto con el género, te digo tus verdades, pero ella (Kimberly) se me hace muy simpática”, aseguró.