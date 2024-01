VIDEO | Mickey Mouse debutará en el cine de terror

Sucedió con Winnie Pooh y sucederá con Mickey Mouse. Minutos después de que venciera la patente legal que permitía en exclusiva la explotación del personaje por parte de Disney, se anunció el primer largometraje de horror protagonizado por él.

El cineasta Jamie Bailey, quien hizo su debut con la cinta “Deinfluencer” apenas el año pasado, anunció mediante un comunicado de prensa que “Mickey’s Mouse Trap”, una nueva historia de terror encabezada por un asesino serial ataviado con la imagen del icónico personaje, está en las etapas finales de producción.

“Sólo queríamos divertirnos con esto, es decir: el Mickey Mouse de ‘Steamboat Willie’ matando gente es ridículo. Seguimos haciéndolo y divirtiéndonos y creo que esto lo demuestra”, señaló el cineasta.

El estreno del filme, de bajo presupuesto y protagonizado por actores poco conocidos como Simon Phillips, quien tuvo un papel como extra en la serie “The Witcher”, está contemplado para marzo próximo.

¿De qué trata “Mickey’s Mouse Trap”?

Según la sinopsis de la película, ésta sigue a un grupo de amigos que visita un parque de diversiones para celebrar el cumpleaños 21 de uno de ellos, sin saber que en este sitio se esconde un asesino serial.

El póster de la nueva producción fue recientemente revelado. Foto: X / Mouse Trap

En el tráiler, revelado también durante las últimas horas del 1 de enero, se pueden observar algunos extractos de la popular animación de Walt Disney, cuya protección por derechos de autor concluyó con los últimos instantes del 2023.

El antagonista, quien porta una máscara inspirada en las primeras imágenes de Mickey Mouse, asedia a los chicos, quienes parecen vagar por el sitio sin considerar el peligro que se cierne sobre ellos.

La protección por derechos de autor de la primera versión de Mickey Mouse venció en 2023. Foto: X / Mouse Trap

Alex, la protagonista, intenta de todo para escapar de la “trampa para ratones” montada en el viejo parque, con una estética que retoma de forma descarada tanto la estética como las temáticas de cintas como “Scream”, “Five Nights at Freddy’s” o “Winnie the Pooh: Blood and Honey”.

Tras los pasos de Winnie Pooh

El fin de la protección por derechos de autor de ciertos personajes icónicos de la factoría Disney ha provocado que se realicen producciones de bajo presupuesto, reimaginándolos de una forma sangrienta.

El primero de ellos fue Winnie Pooh, escrito para los niños por A. A. Milner, pero que el cineasta Rhys Frake-Waterfield convirtió en un asesino serial sediento de sangre y miel, quien tortura a un grupo de amigos que se interna en el bosque.

Considerada una de las peores películas del año pasado, “Winnie the Pooh: Miel y Sangre”, recaudó casi 5 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de tan solo 100 mil dólares, por lo que se consideró un éxito de taquilla.

Frake-Waterfield señaló hace algunos meses que, además de una segunda cinta con Winnie Pooh, ya tiene entre manos un nuevo proyecto, inspirado en Bambi, popular personaje infantil cuyos derechos originales caducaron durante 2022.